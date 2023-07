25 lipca na posiedzeniu unijnej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przedstawię wspólne stanowisko krajów przyfrontowych ws. przedłużenia zakazu importu zbóż z Ukrainy - powiedział PAP minister rolnictwa Robert Telus.

W środę ministrowie rolnictwa Rumunii, Słowacji, Węgier i Polski podpisali wspólne stanowisko ws. przedłużenia zakazu wwozu zbóż z Ukrainy przynajmniej do końca roku. W spotkaniu uczestniczył online minister Bułgarii Kirił Wytew. Jak zapowiedziała reprezentująca go ambasador Bułgarii w Polsce Margarita Ganeva, Wytew podpisze deklarację w najbliższym czasie. Szefowie resortów rolnictwa postulują też, by możliwe było rozszerzenie listy produktów objętych zakazem importu z Ukrainy.

Robert Telus wyjaśnił, że chodzi o to, by lista produktów z zakazem importu była elastyczna. "Od samego początku myśleliśmy, by było to elastyczne. Np. jeżeli by się okazało, że słonecznik w Polsce jest potrzebny, to możemy go wykreślić z tej listy i wpuścić do Polski. A jeśli mamy problemy z owocami miękkimi, a inne kraje takiego problemu nie mają, to żebyśmy mogli je dopisać, oczywiście za zgodą KE" - powiedział szef MRiRW.

Podkreślił, że wypracowane stanowisko pokazuje solidarność krajów przyfrontowych. Poinformował, że w imieniu piątki krajów przedstawi je 25 lipca na posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH). "Będziemy o tę sprawę walczyć, jesteśmy w tej sprawie stanowczy" - dodał.

Pytany, jakie są szanse na przedłużenie zakazu importu zbóż z Ukrainy po 15 września, Telus odpowiedział, że jest w tej sprawie optymistą. "Mam nadzieję, że Unia Europejska zauważy naszą jedność i przedłuży ten termin. Nie znam żadnego merytorycznego argumentu za 15 września. Jest to typowa decyzja polityczna" - stwierdził minister.

28 kwietnia KE osiągnęła porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych, a 2 maja poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych. Początkowo unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji obowiązywał do 5 czerwca, następnie został przedłużony do 15 września br. Dozwolony jest tranzyt zbóż przez terytoria tych krajów.