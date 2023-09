Zboża

Telus o imporcie ukraińskiego zboża. "Polscy rolnicy mogą spać spokojnie"

Autor: PAP

Data: 05-09-2023, 15:22

Polscy rolnicy mogą spać spokojnie, niezależnie od decyzji Rady Europejskiej my i tak nie będziemy wpuszczać ukraińskiego zboża do Polski, bo to leży w naszym interesie - powiedział we wtorek na antenie TVP Info minister rolnictwa Robert Telus po nieformalnym spotkaniu ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej w hiszpańskiej Kordobie.

Robert Telus na nieformalnym spotkaniu ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej w hiszpańskiej Kordobie; fot. EPA/RAFA ALCAIDE Dostawca: PAP/EPA.