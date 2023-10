Jak przypomniało TVP Info, "rolniczą dwunastkę" przygotowały dwie największe związkowe organizacje rolnicze w Polsce - OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych oraz NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Postulaty dotyczą min. sprzeciwu wobec ograniczania produkcji mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ograniczania hodowli zwierząt gospodarskich w Polsce. Sprzeciw dotyczy też zakazu uboju zwierząt rzeźnych na potrzeby religijne.

"Z jednej strony widzimy całe to środowisko tak zwanych ekologów z Sylwią Spurek na czele, a z drugiej strony mamy rolników. No i teraz PSL ma zagwozdkę - czy popiera przeciwników polskiego i europejskiego rolnictwa. Bo tak naprawdę to, co się dzieje w Polsce, zrodziło się w UE - ograniczanie albo zakaz spożywania mięsa, bo ja słyszałem takie hasła, żeby zakazać spożywania mięsa w Polsce; to są ideologie lewackie. I z drugiej strony mamy PSL, które wyrosło na głosach rolników, i teraz co zrobi?" - mówił Telus.