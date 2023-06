Prawie wszystkie postulaty, które zgłosili rolnicy, są już realizowane przez rząd polski - powiedział w nocy z piątku na sobotę minister rolnictwa Robert Telus po spotkaniu z rolnikami, protestującymi przed przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku.

Minister Telus w nocy z piątku na sobotę spotkał się na terenie przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku z przedstawicielami rolników, którzy protestują na drodze do przejścia, blokując większość ruchu ciężarowego.

"Jeżeli chodzi o postulaty, które rolnicy zgłosili, to prawie wszystkie są już realizowane przez rząd polski" - powiedział minister mediom po spotkaniu z rolnikami. Jako przykład realizowanych postulatów wymienił dopłaty 3 tys. zł do hektara pszenicy.

Jak podał Telus, podczas spotkania przedstawił rolnikom "wszystkie nasze pomoce, które rząd przygotowuje, już przygotował i to, że ta pomoc będzie w najbliższym czasie uruchomiona". "W negocjacjach obiecałem, że zrobimy wszystko, żeby jeszcze w czerwcu pierwsze środki poszły do rolników" - podkreślił.

"Obiecałem, że od przyszłego tygodnia będą wnioski przyjmowane na nawozy i zboże (sprzedane) po 15 maja. To też jest ważna deklaracja, którą złożyłem rolnikom" - powiedział minister rolnictwa.

Wyjaśnił, że jedynym postulatem, którego realizacji nie mógł obiecać, było przedłużenie skupu zboża do 15 lipca. "Tu nie mogę obiecać, dlatego, że nam chodzi o to, żeby do żniw, do pierwszego lipca zrobić wszystko, żeby opróżnić magazyny u rolników, żeby skorzystać też z tych środków" - wskazał dodając, że "nie jest to kwestia środków finansowych, tylko jest to kwestia techniczna".

Minister rolnictwa powiedział, że podczas spotkania z rolnikami odniósł wrażenie, że dużo zgłaszanych przez nich postulatów i rzeczy, o których mówili, wynika "ze złego przepływu informacji".

Zauważył, że rolnicy nie wiedzieli o wszystkich pomocach, które rząd przygotował. "Będziemy musieli jeszcze większy nacisk nałożyć na dobrą informację rolników" - stwierdził.

Powiedział, że polski rząd jest wiarygodny, a złożone obietnice - realistyczne. "Pokazujemy jako rząd, że jesteśmy wiarygodni i te obietnice, które złożyłem dzisiaj na tym proteście są realistyczne" - powiedział.

Wyraził nadzieję, że w poniedziałek albo we wtorek zacznie się zbieranie wniosków na kolejne dopłaty.

Przypomniał, że budżet przeznaczony na dopłaty do nawozów wynosi 4,7 mld zł.

W piątek o godz. 10 rolnicy rozpoczęli kolejny protest na drodze do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku (Lubelskie), który polega na blokowaniu ruchu ciężarowego i potrwa - zgodnie z zapowiedziami organizatorów - do poniedziałku do północy. W lutym rolnicy prowadzili podobne protesty na drogach do przejść granicznych w Dorohusku i Hrebennem. Jak podawali organizatorzy w mediach społecznościowych, w ten sposób protestowali przeciwko napływowi ukraińskiego zboża.