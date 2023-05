Przyszłość jest w tzw. inteligentnym rolnictwie, co wiąże się z m.in. ze stosowaniem mniejszej ilość środków chemicznych - wskazał w poniedziałek w RMF24 minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, że to szansa dla polskiego rolnictwa.

Telus: przyszłość to tzw. inteligentne rolnictwo, to dla nas szansa; fot. PAP

Rolnictwo przyszłości

Szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi pytany w poniedziałek w RMF24 o rolnictwo przyszłości, w ramach którego na inwestycje w rozwiązania cyfrowe rolnik będzie mógł dostać 200 tys. zł wsparcia, zaznaczył, że "to początek, jeżeli chodzi o środki". "One na pewno będą większe i na pewno będziemy szli w tym kierunku. To inteligentne rolnictwo jest bardzo potrzebne" - wskazał minister Robert Telus.

Jak dodał, precyzyjne rolnictwo oznacza też rolnictwo ekologiczne.

"Przyszłość jest właśnie w precyzyjnym rolnictwie" - zaznaczył Telus. Jak wyjaśnił, "nawet jeżeli mamy używać środków chemicznych, to jeżeli będzie to precyzyjne, to będzie można używać dużo mniej".

Według Telusa "musimy dbać o ekologię i dobrą jakość". "Nasze produkty, polskie mają markę w Europie, one są coraz bardziej poszukiwane. To jest też wielka szansa dla polskiego rolnictwa" - podkreślił.

Minister zachęcił rolników, by sprzedawali swoje zboże. "Dopłaty z budżetu państwa są historyczne. Dopłacamy ponad połowę do hektara pszenicy, warto je sprzedać" - stwierdził.

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, który trafił do konsultacji publicznych, zakłada do 200 tys. zł wsparcia, które rolnik będzie mógł dostać na inwestycje w rozwiązania cyfrowe w zakresie rolnictwa 4.0 (tzw. inteligentnego) w ramach KPO. Zastosowanie nowych technologii ma optymalizować produkcję rolną i chronić środowisko.

Pomoc będzie dotyczyła zakupu i montażu systemów informatycznych i rozwiązań cyfrowych w zakresie rolnictwa 4.0 do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rolno-spożywczych. Obejmuje to zakup maszyn, sprzętu i oprogramowania do tych celów, w tym czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji oprogramowania komputerowego, płatne z góry opłaty za patenty i licencje.

Autorzy projektu wskazują, że wdrażanie przez rolników i korzystanie z rozwiązań rolnictwa 4.0 (tj. rolnictwa inteligentnego, precyzyjnego) umożliwi zarówno optymalizację procesów technologicznych, jak też pozwoli zredukować zagrożenia dla środowiska związane z intensywną produkcją rolniczą.