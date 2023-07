Udało się zrealizować większość z 16 postulatów, które wypracowaliśmy wspólnie podczas kwietniowych rozmów w Szczecinie – ocenił w piątek minister rolnictwa Robert Telus w rozmowie online z rolnikami z woj. zachodniopomorskiego. W trakcie spotkania poruszony został również problem suszy.

Podczas piątkowego spotkania online omawiane były postulaty wypracowane podczas rozmów prowadzonych 26 i 27 kwietnia, najpierw w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, a następnie w Szczecinie - zaznaczyło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swojej stronie internetowej.

"Większość z 16 postulatów, które wypracowaliśmy wspólnie podczas rozmów w Szczecinie 27 kwietnia, udało się zrealizować" - ocenił Telus, cytowany w informacji resortu. Minister wskazał przy tym m.in. na pomoc dla producentów zbóż czy dopłaty do paliwa rolniczego w wysokości 2 zł do litra zakupionego oleju napędowego. "To wzrost o 100 proc. w stosunku do 2022 r." - przypomniał szef MRiRW.

Robert Telus podkreślił, że cały pakiet pomocy finansowej dla rolników zagrożonych utratą płynności finansowej na skutek agresji rosyjskiej na Ukrainę wynosi ponad 15 mld zł.

Jak poinformowało ministerstwo, piątkowe rozmowy z rolnikami z woj. zachodniopomorskiego dotyczyły także problemów suszy. "Susza nie dotyczy całego obszaru Polski, ale rolnikom, którzy ponieśli straty w związku z jej występowaniem, będziemy pomagać. (...) W tym roku do szacowania strat będzie służyła nie tylko aplikacja, ale tam, gdzie będzie to potrzebne, będą działać komisje. Chcemy to porównywać, żeby to było obiektywnie" - powiedział szef resortu rolnictwa, cytowany w komunikacie.

Telus zapewnił też rolników, którzy wskazywali na nieprawidłowości w działaniu aplikacji, że usługa została zaktualizowana i można już tworzyć nowe wnioski, zapisywać je i edytować. Podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe od 20 września - zaznaczyło ministerstwo.