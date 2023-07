W ostatnich czterech miesiącach wyeksportowaliśmy w Polsce 4,5 mln ton zboża – powiedział środowej "Gazecie Polskiej Codziennie" minister rolnictwa Robert Telus. Dodał, że u rolników zalega go już około 30 proc.

"W ciągu ostatnich czterech miesięcy wyeksportowaliśmy w Polsce 4,5 mln ton zboża. Takiej skali nie było nigdy" - stwierdził w rozmowie z gazetą szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi.

Wskazał, że przyczyniło się do tego m.in. to, że pracowały porty i kolej. "Przede wszystkim rynek uruchomił dopłaty dla rolników, które spowodowały, że ci zaczęli sprzedawać ziarno" - stwierdził Telus.

Powiedział, że największym problemem było dla niego "właśnie to, że zboże zalegało u rolników". "Dziś mogę powiedzieć, że u rolników zalega go już około 30 proc." - dodał. Szef MRiT przypomniał, że pomoc była skierowana do tych rolników, którzy sprzedali ziarno do 30 czerwca, "ale zdecydowaliśmy się z panem premierem przedłużyć ten termin do 15 lipca".

Telus przyznał, że "mamy problem z malinami". "Przede wszystkim chciałbym uruchomić skup przez nasze polskie firmy" - powiedział.