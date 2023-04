Rozmowy na temat importu produktów rolnych z Ukrainy, jakie prowadzili w środę z unijnymi komisarzami ds. rolnictwa i ds. handlu ministrowie z pięciu krajów UE, będą kontynuowane w przyszłym tygodniu - zapowiedział w środę w TVP1 minister rolnictwa Robert Telus.

"Uczestnicy umówili się na kontynuację rozmów. Następne spotkanie będzie na początku przyszłego tygodnia" - powiedział Telus w TVP1. Mówiąc o środowym spotkaniu ministrów rolnictwa pięciu państw UE - Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii z unijnymi komisarzami, Telus podkreślił, że te pięć krajów prezentuje wspólne stanowisko, iż UE powinna objąć restrykcjami inne produkty z Ukrainy niż tylko pszenicę, kukurydzę, słonecznik i rzepak. "Mamy wspólne stanowisko, mamy uzgodnione jakie produkty w jaki sposób zaburzają nam rynek" - tłumaczył minister.

W środę szefowa KE Ursula von der Leyen w liście do premierów tych pięciu krajów poinformowała, że Komisja podejmie "działania zapobiegawcze na podstawie klauzuli ochronnej, zawartej w rozporządzeniu o autonomicznych środkach handlowych" wobec określonych produktów: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika.

Jak zaznaczył Telus, wprowadzony w sobotę przez Polskę zakaz wwozu określonych produktów z Ukrainy był dobrą decyzją, bo dzięki niej UE zauważyła problem i zaczęła reagować.

Minister zapowiedział również, że każdy polski rolnik, który po 15 kwietnia sprzedał pszenicę, dostanie nową dopłatę w wysokości 1400 zł. "Zachęcam rolników, żeby już sprzedawać to zboże. Eksporterzy mówią, że największym obecnie problemem jest to, że polski rolnik nie chce sprzedawać zboża. A nie chce sprzedawać, bo mu się to zwyczajnie nie opłaca" - powiedział minister rolnictwa. Jak dodał, rolnicy czekają na reakcję rządową, która nastąpi "w najbliższych godzinach". "Mam nadzieję, że program zostanie zatwierdzony przez Radę Ministrów i będziemy go realizować" - stwierdził Telus.

W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki podczas konwencji PiS dotyczącej rolnictwa zaprezentowano pakiet rozwiązań dla rolników "Konkret Jarosława Kaczyńskiego Dla Polskiej Wsi". Zakłada on m.in. skup zboża z dopłatą z minimalną ceną 1400 zł za tonę pszenicy, utrzymanie dopłat do nawozów sztucznych, zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do 2 zł za litr oleju napędowego.