Pomoc każdemu do hektara byłaby niesprawiedliwa. Najlepszą pomocą jest ta dla rolników, którzy jeszcze nie sprzedali zboża - ocenił w czwartek na antenie Radia Szczecin minister rolnictwa Robert Telus. Zaznaczył, że większość postulatów środowisk rolniczych została już zrealizowana.

Większość postulatów środowisk rolniczych została zrealizowana. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Robert Telus: większość postulatów środowisk rolniczych została zrealizowana

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus wypowiadał się w Radiu Szczecin na temat negocjacji z rolnikami. Szczegóły uzgodnień środowisk rolniczych z resortem rolnictwa mają zostać podane w czwartek.

"Mogę w tym momencie powiedzieć, że większość postulatów została zrealizowana już" - zaznaczył szef MRiRW. "Jednym z postulatów było zatrzymanie napływu produktów ukraińskich do Polski, i zostały zatrzymane; żeby pomoc była również dla gospodarstw rodzinnych do 300 ha - została; żeby pomoc była na zakup zboża - już została wprowadzona; pomoc była dla rolników, którzy kupowali nawozy w wysokiej cenie i do 300 ha - już została zrealizowana" - wymienił Telus.

Jak przyznał minister, "są pewne punkty, które są w protokole rozbieżności, z którymi się nie zgadzamy, m.in. protestujący proponowali, żeby pomoc była każdemu do hektara. Ja uważam, że to byłoby niesprawiedliwe, bo są rolnicy, którzy sprzedali zboże dużo drożej, gdy była wysoka cena" - wyjaśnił. "Ta pomoc dla rolników, którzy jeszcze nie sprzedali zboża, jest najlepszą pomocą. 2200 zł do hektara pszenicy to jest historyczna pomoc. Ona spowoduje, że rolnicy zaczną sprzedawać" - podkreślił Telus. Zaznaczył, że "cała pomoc zsumowana dla rolników w związku z wojną to jest ponad 10 mld zł".

Rolnicy przekazali ministrowi rolnictwa 12 postulatów

Rolnicy 13 kwietnia przekazali ministrowi rolnictwa podczas jego wizyty w Szczecinie 12 postulatów. Obejmują one takie zagadnienia, jak: tarcza antykryzysowa dla gospodarstw rodzinnych; gospodarowanie zasobem własności rolnej Skarbu Państwa; obrót produktami rolno-spożywczymi z Ukrainy (w tym usuwanie negatywnych skutków niekontrolowanego importu m.in. zbóż, kukurydzy i rzepaku); uporządkowanie krajowych rynków rolnych związanych ze zbożami, kukurydzą i rzepakiem (zdaniem rolników "na czas uregulowania sytuacji na rynkach wewnętrznych" należy wprowadzić całkowity zakaz importu zbóż z Ukrainy, w tym zakaz transportu przez polskie porty); zawieszenie Zielonego Ładu i wprowadzenie specjalnego paliwa rolniczego.

Szczegóły ustaleń środowisk rolniczych z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi mają zostać podane w czwartek. W środę rozpoczęły się negocjacje obu stron w Barzkowicach (woj. zachodniopomorskie). Przed spotkaniem trwały prace w zespołach roboczych w blokach tematycznych związanych z postulatami rolników z województw zachodniopomorskiego i lubelskiego.