Czynniki decydujące o poziomie bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność w skali globalnej, wysiłki firm w celu łagodzenia skutków zaburzeń, europejski system rolno-żywnościowy, wspierany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – o tym i nie tylko porozmawiamy podczas nadchodzącego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie!

Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach./fot. PTWP

24-26 w MCK w Katowicach, odbędzie się XV edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. EEC to trzy dni pełne dyskusji o tym, czym żyją Polska, Europa i świat. 168 debat, a obok – gale finałowe konkursów czy Europejskie Forum Młodych Liderów.

– To już 15. edycja Kongresu, o którego sile stanowi synergia zaangażowania przedstawicieli biznesu, ekspertów i liderów opinii oraz samych uczestników, zainteresowanych wnioskami z tej ważnej dyskusji, jaka toczy się co roku w Katowicach. Program tegorocznej odsłony naszego wydarzenia, które aspiruje do miana najbardziej opiniotwórczej debaty dotyczącej wyzwań dla europejskiej gospodarki, poruszy tematy najistotniejsze dzisiaj, ale będzie także ramą dla stawiania diagnoz dotyczących społeczno-gospodarczej przyszłości Polski, Europy i świata – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu.

Poznaj sesje dotyczące rolnictwa i produkcji żywności:

Bezpieczeństwo żywnościowe | 25 kwietnia 2023 r. | 11.30-13.00

Udział wezmą:

• Zenon Daniłowski, prezes zarządu Makaronów Polskich

• Piotr Her, CEO SuperDrob, CFO CPF Poland

• Alex Lissitsa, prezes IMC

• Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej

• Jerzy Plewa, ekspert Team Europe, szef dyrekcji generalnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich w Komisji Europejskiej w latach 2013-2020

• Miroslav Skřivánek, wiceminister rolnictwa Czech

• Moderacja: Radosław Iwański, redaktor naczelny Magazynu „Farmer“, Olimpia Wolf, dziennikarka PortalSpozywczy.pl

GOZ w przemyśle spożywczym | 25 kwietnia 2023 r. | 15.00-16.00

Udział wezmą:

• Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców

• Andrzej Grzymała, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający RLG w Polsce

• Marek Piątkowski, dyrektor generalny Bewa

• Marcel Rakowski, wiceprezes, globalny lider DRS RLG

• Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska Grupy Maspex, członek zarządu Lubelli

• Leszek Wieciech, Head of Anti-Corruption Programme UN Global Compact Network Poland

• Moderacja: Olimpia Wolf, dziennikarka PortalSpozywczy.pl

Zielony Ład w polskim rolnictwie | 26 kwietnia 2023 r. | 09.30-11.00

Udział wezmą:

• Wojciech Babski, prezes zarządu Ciech Sarzyna

• Antoine Bernet, Country Division Head Poland, Baltics, Czech Republic, Slovakia Bayer Crop Science

• Krzysztof Ciecióra, podsekretarz stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

• Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

• Martin Ziaja, prezes Okręgowego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Opolu, członek zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka

• Moderacja: Radosław Iwański, redaktor naczelny Magazynu „Farmer“

Od pola do stołu | 26 kwietnia 2023 r. | 11.30-13.00

Udział wezmą:

• Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

• Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców

• Waldemar Humięcki, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

• Monika Lasoń, właścicielka Groser - Grodzkie Sery Kozie

• Andrej Modic, founder, CEO LokalnyRolnik.pl

• Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Food & Agro na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę Banku BNP Paribas

• Moderacja: Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego portalspozywczy.pl