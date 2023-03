Sześć tygodni dzieli nas od XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w tym roku zaplanowanego na 24-26 kwietnia. Rejestracja dla uczestników jest już otwarta. W agendzie nie brakuje istotnych tematów dla sektora spożywczego.

EEC 2023: 24-26 kwietnia. Trwa rejestracja/fot. PTWP

EEC 2023: 24-26 kwietnia. Trwa rejestracja

Trzy dni wypełnione dyskusjami na najbardziej aktualne tematy, którymi żyją Polska, Europa i świat. Od wojny w Ukrainie i jej globalnych skutków po kwestie bezpieczeństwa energetycznego, od digitalizacji i cyfrowej rewolucji, aż po zieloną transformację gospodarki. Uznane autorytety, decyzyjni politycy, menedżerowie dużych firm, przedsiębiorcy, eksperci, naukowcy, młodzi aktywiści, ludzie mediów. Dwa miesiące dzielą nas od XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC – European Economic Congress), w tym roku zaplanowanego na 24-26 kwietnia.

Rejestracja dla uczestników jest już otwarta.

EEC 2023: to już XV edycja

– To już 15. edycja Kongresu, o którego sile stanowi synergia zaangażowania przedstawicieli biznesu, ekspertów i liderów opinii oraz samych uczestników, zainteresowanych wnioskami z tej ważnej dyskusji, jaka toczy się co roku w Katowicach. Program tegorocznej odsłony naszego wydarzenia, które aspiruje do miana najbardziej opiniotwórczej debaty dotyczącej wyzwań dla europejskiej gospodarki, poruszy tematy najistotniejsze dzisiaj, ale będzie także ramą dla stawiania diagnoz dotyczących społeczno-gospodarczej przyszłości Polski, Europy i świata – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu.

ZOBACZ AGENDĘ EEC 2023

XV Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszyć będą uroczyste gale wręczenia nagród. Rozstrzygnięte zostaną kolejne edycje konkursów: EEC Startup Challenge, Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor Bez Granic, swoją kontynuację będzie miał w rozszerzonej formule także Ranking Zielonych Inicjatyw.

Na tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy można się rejestrować pod linkiem:

https://www.eecpoland.eu/2023/pl/rejestracja,1627/

EEC 2023: istotne tematy dla sektora spożywczego

Wśród wielu sesji szczególnej uwadze polecamy Państwu te związane z produkcją i dystrybucją żywności.

Nowy świadomy konsument

25 kwietnia 2023 • 09:30-11:00

Tematyka

Czy świadomość zmian klimatycznych, społecznych niesprawiedliwości itp. wpływa znacząco na wybory konsumentów, czy nadal liczy się tylko niska cena i szybka dostawa? Czy gospodarka, branże i poszczególni producenci przygotowują się na zmiany związane z nowym podejściem konsumentów i czy życie slow naprawdę może zastąpić życie fast?

Bezpieczeństwo żywnościowe

25 kwietnia 2023 • 11:30-13:00

Tematyka

Wojna, kryzys klimatyczny, problemy demograficzne – czynniki decydujące o poziomie bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność w skali globalnej. Łańcuchy dostaw zachwiane już w okresie pandemii – problemy z dystrybucją żywności. Jak w tych realiach zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe? Niezawodność dostaw, ochrona zasobów ziemi, wody i różnorodności biologicznej, ograniczanie strat i marnowania żywności. Agenda ONZ „Zero głodu” i rekomendacje innych forów międzynarodowych (KE, WTO, FAO, OECD) – od wskazań do działania.

Handel nowej ery

25 kwietnia 2023 • 11:30-13:00

Tematyka

Wielokanałowość, technologie, konsument. Rola innowacji i automatyzacji w relacjach z klientem. Omnichannel cross border – go global or go local. Personal shopper – rola rekomendacji produktowych. E-handel walczy z czasem. Najnowsze rozwiązania dla e-commerce. Cyfrowe płatności, metaversum, moda dla avatara.

GOZ w przemyśle spożywczym

25 kwietnia 2023 • 15:00-16:00

Tematyka

Producenci żywności i napojów przed wyzwaniem gruntownej zmiany modelu gospodarki z linearnego na cyrkularny. Nowe regulacje UE, wymagania, terminy, stan implementacji: projekt ROP, projekt kaucyjny, dyrektywa SUP (Single-use plastics). Jak powinny być wprowadzone założenia GOZ w Polsce, aby osiągnąć założone cele i zapewnić stabilność przedsiębiorcom. Działania adaptacyjne po stronie przedsiębiorców branży spożywczej – szacowane koszty, wpływ na konkurencyjność, przykładowe projekty.

Zielony Ład w polskim rolnictwie

26 kwietnia 2023 • 09:30-11:00

Tematyka

Europejski system rolno-żywnościowy, wspierany w ramach Wspólnej polityki rolnej – standard czy system wymagający reformy? Zmiany w WPR. Kluczowe wyzwania wynikające z trendu zrównoważonej produkcji żywności dla potencjału polskiego rolnictwa, systemu produkcji i eksportu żywności. Rozwój rolnictwa regeneratywnego. Jakiego rodzaju zachęt potrzebują rolnicy, żeby przechodzić na bardziej zrównoważone systemy produkcji i w jaki sposób można skracać łańcuchy dostaw. Technologie, produkty i modele organizacyjne wspierające zieloną transformację rolnictwa. Miejsce Polski w docelowej europejskiej architekturze bezpieczeństwa żywnościowego.

Od pola do stołu

26 kwietnia 2023 • 11:30-13:00

Tematyka

Strategia „Od pola do stołu” – na drodze do zrównoważonych systemów żywnościowych. Europejska strategia i krajowe plany. Konieczne dostosowania technologiczne i ich koszty. Rodzaje i skala inwestycji. Transfer wiedzy. Zmiany w modelach produkcji i dystrybucji. Redukcja strat żywności, ograniczenie jej marnowania oraz zużycia zasobów potrzebnych do wytworzenia niewykorzystanych produktów żywnościowych. Samowystarczalność coraz istotniejszym elementem bezpieczeństwa żywnościowego.

EEC 2023: Makro- i mikroperspektywa

Europejski Kongres Gospodarczy, wychodząc od zjawisk rozpatrywanych w skali globalnej, przyjrzy się także temu, jak przekładają się one na życie społeczeństw europejskich i codzienność w Polsce. Poruszy problemy wynikające z galoplującej inflacji i strategie radzenia sobie z nią w dłuższej perpektywie. Zastanowi się nad aktualną kondycją sektora bankowego i nad tym, jak determinuje ona wyobry konsumenckie. Wiele miejsca poświęci wyzwaniom, przemianom i problemom samorządów, miast i regionów – roli partnerstwa publiczno-prywatnego, rewitalizacji przestrzeni miejskiej, wpisywaniu się metropolii w nurt zielonej transformacji. W kongresowych debatach wybrzmią także problemy systemu ochrony zdrowia.

Kongres podejmie również temat kobiet w biznesie, w tym m.in. sporu o parytety, kobiecego przywództwa i szans na rozbicie szklanego sufitu.

Nie zabraknie dyskusji o mądrym i skutecznym niesieniu pomocy, roli trzeciego sektora, miastotwórczej i prorozwojowej roli kultury, współpracy nauki z biznesem, nowych zjawiskach w komunikacji i marketingu czy przemianach polskiej sceny stratupowej.