Tempo inflacji nieznacznie szybsze od oczekiwań

Gatnar, RPP: będziemy mieć do czynienia z podwyższoną inflacją

Jak podał GUS w szacunku flash, ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2020 r. wzrosły o 3,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2 proc.

Jak wskazało MR, we wrześniu - kolejny miesiąc z rzędu - odnotowano spowolnienie spadku cen paliw do prywatnych środków transportu. "Wobec poziomu sprzed roku były one niższe o 9,2 proc., wobec spadków w sierpniu o 12,3 proc., a w lipcu o 16,1 proc." - czytamy. W komunikacie wskazano też, "że w ujęciu miesięcznym ceny paliw były o 1,6 proc. wyższe niż w sierpniu br."

Zaznaczono, że we wrześniu (r/r) notowano dalsze spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych - do 2,7 proc. w stosunku do 3 proc. w sierpniu, 3,9 proc. w lipcu i 5,7 proc. w czerwcu. Wskazano, że wrześniowy poziom cen żywności i napojów był o 0,4 proc. niższy niż miesiąc wcześniej. W tym czasie ceny nośników energii wzrosły o 4,6 proc.(r/r) wobec wzrostu o 4,5 proc. w sierpniu br.

Jak szacuje resort rozwoju, w październiku br. można spodziewać się utrzymania tempa inflacji na poziomie ok. 3,2 proc. (r/r) i ok. 0,2 proc. (m/m). "W ujęciu rocznym oczekujemy zbliżonego wzrostu cen żywności i dalszego hamowania spadku cen paliw. Na wyniki miesięczne wpływ będą miały nieco wyższe ceny żywności oraz odzieży i obuwia, których wahania wynikają z czynników sezonowych" - napisano.