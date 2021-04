Tetra Pak ma nowego dyrektora w Europie Wschodniej

Lyndsey Loyden-Edwards w firmie Tetra Pak pracuje od 2018 r.

Wcześniej pełniła funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży w DS Smith Plastics.

Nowa Dyrektor Zarządzająca będzie sprawowała swoją funkcję w Warszawie.

Lyndsey Loyden-Edwards posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i marketingiem w sektorze opakowań i handlu detalicznego. Do firmy Tetra Pak dołączyła w 2018 roku w roli Dyrektora ds. Kluczowych Klientów na Wielką Brytanię i Irlandię. W tym czasie pełniła również funkcję członka zarządu ReCarton UK i Stowarzyszenia na Rzecz Kartonów do Płynnej Żywności i Środowiska (ACE, The Alliance of Beverage Cartons and the Environment), kierując programem zrównoważonego rozwoju branży opakowaniowej w Wielkiej Brytanii.

- Objęcie nowego stanowiska w celu przewodzenia działaniom firmy Tetra Pak na rozwijającym się i dynamicznym rynku Europy Wschodniej, jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Jestem podekscytowana możliwością dalszego budowania naszej silnej pozycji w regionie i umacniania współpracy z naszymi klientami w celu wykorzystania nowych możliwości rozwoju, z wyraźnym naciskiem na bezpieczeństwo żywności i zrównoważony rozwój - powiedziała Loyden-Edwards.

Przed dołączeniem do firmy Tetra Pak Loyden-Edwards pełniła funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży w DS Smith Plastics, firmie zajmującej się rozwiązaniami w zakresie opakowań. Uzyskała tytuł licencjata z Marketingu, Projektowania Produktów i Statystyki na University of Derby w Wielkiej Brytanii. Nowa Dyrektor Zarządzająca będzie sprawowała swoją funkcję w Warszawie.