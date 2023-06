Towarowa Giełda Energii wprowadza na giełdowym terminowym rynku energii elektrycznej dwa nowe instrumenty: lowPeak i highPeak. Nowe instrumenty pozwolą rozszerzyć ofertę zgodnie z oczekiwaniami uczestików rynku - podkreśla TGE.

Nowe produkty zostały skonsultowane z Członkami Giełdy oraz z towarzystwami branżowymi zasiadającymi w Radzie Rynku przy TGE. Będą oferowane równolegle do produktów obecnie notowanych na platformie OTF, tj. BASE, PEAK oraz OFFPEAK. LowPeak obejmuje 10-godzinny szczyt przedwieczorny dla dostawy w czasie od godz. 7 do 17, highPeak obejmuje 5-godzinny szczyt wieczorny dla dostawy w czasie od godz. 17 do 22.

Jak poinformowała w środę TGE, oba instrumenty są przewidziane dla okresu dostawy tylko w dni robocze w ujęciu: tygodniowym, miesięcznym oraz kwartalnym. W praktyce lista dostępnych na rynku terminowym instrumentów rozszerza się o sześć produktów instrumentu Peak - podkreśliła giełda. Nowe instrumenty pozwolą rozszerzyć ofertę produktową TGE zgodnie z oczekiwaniami uczestników rynku, a także przyczynią się do zwiększenia efektywności zarządzania ich portfelem handlowym - zaznaczyła giełda.

Według TGE oczekiwania rynku stale ewoluują, zmienia się także profil zapotrzebowania, co wynika ze zwiększonego udziału generacji OZE i autoprodukcji, głównie prosumenckiej. W ocenie giełdy, dotychczasowa struktura produktów terminowych w podziale na produkty 24-godzinne BASE oraz 15-godzinny profil szczytowy PEAK wydaje się przyszłościowo niewystarczająca.

Produkty terminowe, szczególnie w godzinach szczytowych, nie odpowiadają w pełni potrzebom wynikającym z generacji źródeł fotowoltaicznych, z drugiej strony istnieje silna presja, by zapobiegać ryzyku cenowemu w godzinach szczytu wieczornego oraz w sytuacji konieczności dynamicznego pokrycia potrzeb systemu przez źródła konwencjonalne - poinformowała Towarowa Giełda Energii. Dlatego TGE w porozumieniu z uczestnikami rynku, zdecydowała się na wdrożenie dwóch nowych instrumentów terminowych.

"Wdrożenie nowych instrumentów wpisuje się zarówno w działania TGE związane z rozszerzeniem oferty dla sektora OZE, czego przykładem było uruchomienie w 2022 r. indeksów SPOT bazujących na profilach produkcji generacji wiatrowej oraz PV, jak i w optymalizację całego sektora elektroenergetycznego w obszarze handlu na rynku giełdowym. Nowe rozwiązania są także zgodne z projektowanymi zmianami zasad funkcjonowania rynku energii w Europie, wynikającymi z projektu Electricity Market Design i przebiegającej w Polsce dynamicznej transformacji sektora elektroenergetycznego" - podkreśla wiceprezes TGE Piotr Listwoń, cytowany w komunikacie giełdy energii.

TGE zakłada, że wprowadzone rozwiązania lowPeak i highPeak przyczynią się m.in. do poprawy płynności grupy produktów terminowych w godzinach szczytowych, zmniejszenia kosztów i ryzyka zabezpieczenia pozycji kontraktowych, wzrostu elastyczności narzędzi zabezpieczających i ograniczenia depozytu dla produktów o krótszym okresie dostawy, lepszej odpowiedzi generacji PV przez produkty w godzinach szczytowych (lowPeak), a także do pełniejszej informacji rynkowej w zakresie cen zmieniającego się profilu zapotrzebowania czy sytuacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Towarowa Giełda Energii to spółka z grupy GPW. TGE powstała w grudniu 1999 r. W 2000 r. ruszyły tam rynek spotowy dla energii elektrycznej. W 2003 r. TGE, jako pierwsza i do tej pory jedyna, uzyskała zezwolenie ówczesnej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na prowadzenie giełdy towarowej. W 2008 r. TGE uruchomiła Rynek Terminowy Towarowy energii elektrycznej, który jest obecnie największym z rynków energii elektrycznej pod względem wolumenów obrotu. Po uruchomieniu w 2012 r. rynków Terminowego i Dnia Następnego gazu, w 2014 r. giełda rozszerzyła swoją ofertę o Rynek Dnia Bieżącego gazu. Na TGE działają też m.in. rynki praw majątkowych, świadectw pochodzenia, gwarancji pochodzenia czy rolny.