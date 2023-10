Biznes i technologie

"The Shadow of Catire" Jorge'a Hernandeza Aldany z Grand Prix 39. Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Autor: PAP

Data: 14-10-2023, 18:41

Film "The Shadow of Catire" Jorge'a Hernandeza Aldany otrzymał w sobotę Grand Prix 39. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Statuetką za reżyserię uhonorowano Davida Oelhoffena za "The Last Men". Nagroda specjalna jury trafiła do "I Don’t Love You Anymore" Zdenka Jirasky.