Thermomix to nie tylko produkt, ale też swoiste zjawisko społeczne. W internecie trwa burza jeśli chodzi o "zwolenników" i "przeciwników" Thermomiksa. Na czym polega jego fenomen i dla kogo jest to urządzenie?







Angelika Borysiak (www.thermomixowakrolowa.pl) - mówi na czym polega ewenement Thermomiksa?/fot. materiały prasowe

Jedni go kochają, marzą by go mieć, kochać i traktować jak członka rodziny. Jest powodem do dumy, radości i świetnym tematem do rozmów z innymi posiadaczami. Inni go nienawidzą - choć nie znają, nie używali, nie mają, ale po prostu są przeciwni - bo za drogi, szpanerski i zbędny... Już wiecie o czym mowa?

Czym jest Thermomix?

- Ostatnio przeczytałam, że Thermomix to nie jest produkt, ale religia z oddaną mu rzeszą fanatyków. Na pewno jest to zjawisko społeczne, które jako socjolog z zaciekawieniem obserwuję – w sieci pod każdym wpisem na jego temat znajdziemy tyle samo entuzjastów co hejterów. Jednym Thermomix zmienił życie, inni pukają się w czoło... dlaczego robot kuchenny budzi aż tak skrajne emocje? - zastanawia się Angelika Borysiak, www.thermomixowakrolowa.pl.

- Prawdą jest, że kupując Thermomiksa kupujemy też pewien styl życia. Chcesz oszczędzać czas i pieniądze, jeść zdrowo? Thermomix Ci w tym pomoże. Ugotuje, skarmelizuje, zmieli, zmiksuje, ubije czy rozdrobni. Zastąpi sous-vide, maszynę do lodów, parowar, urządzenie do chleba, jogurtownicę, młynek do kawy, blender, szatkownicę, wagę… i wiele innych urządzeń - dodaje.

Dzięki Magdzie Gessler ludzie zaczęli edukować się w kuchni i poznali tajniki gotowania, ale to dzięki Thermomiksowi je polubili.

- Zaczęli gotować więcej i przyrządzać potrawy, których wcześniej nie znali, lub których nie chciało im się robić jak np. domowy chleb. Teraz obiad może zrobić partner, który ma przysłowiowe “dwie lewe ręce” i tym samym odciążyć druga stronę, a proste potrawy przyrządzi nawet dziecko. Zresztą dla najmłodszych takie gotowanie jest dużo bezpieczniejsze. A potrawy? Powtarzalne jak w McDonald’s. Zawsze dobre, bez wielkiego bałaganu i góry garów do zmywania - zapewnia.

Thermomix - dla kogo to urządzenie?

W sieci słychać, że to urządzenie jest dla tych, co nie umieją gotować.

- No niezupełnie. Bo można kochać gotowanie, a jednocześnie mieć pomocnika. Bo kto lubi wyrabiać ciasto drożdżowe? No dobra, znam jedną osobę, która twierdzi, że ją to relaksuje. JEDNĄ. Tak samo ubijanie piany, mielenie cukru, zrobienie bułki tartej, panierki z ciecierzycy czy idealnie przetartych zup-kremów - mówi Angelika Borysiak..

Kto hejtuje Thermomiksa?

- Zauważyłam, że hejtują najczęściej Ci, którzy nigdy nie używali Thermomixa lub po prostu ich na niego nie stać. Nie rozumiem takiego zachowania, bo to trochę jak w tym memie Andrzej Rysuje: “... Jak nie tolerujesz laktozy to nie pijesz mleka, a nie biegasz po mieście krzycząc ***** krowy”. Widzę tu też analogię do Apple – osoby, które kupują Iphona też są hejtowane, oczywiście tylko przez tych z konkurencyjnymi i tańszymi systemami operacyjnymi. Mam Iphona. Czy kupuje go dla znaczka nadgryzionego jabłka? Nie. Czy jestem skłonna zapłacić więcej za stabilny system? Zdecydowanie tak - przyznaje.

Thermomix w gastronomii

Czy szefowie kuchni używają Thermomix czy jednak stawiają na konwencjonalne metody przyrządzania potraw w lokalach?

- W warunkach domowych, kiedy rozdrabniamy owoce 2 razy w tygodniu, wystarczy nam zwykły blender z supermarketu. I on może nam służyć latami. Ale ciężkie warunki gastronomiczne i praca ciągła szybko weryfikują jakość sprzętu. I tu Thermomix daje radę. O jakich konwencjonalnych metodach gotowania mówimy? W gastronomii kucharze mają całą armię sprzętu: piece konwekcyjno-parowe z zaawansowaną techniką, cyrkulatory sous-vide czy inteligentne zmywarki. W większości restauracji stoi Thermomix, czasami nawet dwa – jeden na barze, a drugi w kuchni. Jednak szefowie używają go inaczej niż my w domach, nie korzystają z Cookidoo, ale z trybów manualnych. Do czego? Do olejów smakowych, zup kremów, kruszonki, pesto, czy kremów cukierniczych takich jak patissiere, catalonia, anglaise. Thermomix jest niezastąpiony przy robieniu pudrów i puree (funkcja podgrzewania razem z mikserem umożliwia uzyskanie idealnie gładkiej konsystencji nawet przy niedogotowanych warzywach!) - wylicza Angelika Borysiak.

Thermomix będzie droższy, ile trzeba zapłacić za najbardziej pożądanego robota kuchennego?

Czy w związku z tym, że Thermomix będzie droższy Polacy nadal będą chcieli po niego sięgać czy jednak zdecydują się na tańsze sieciowe alternatywy?

- Kiedyś pralka wystarczała na 20 lat. Dziś psuje się już po kilku. I tak jest z większością urządzeń AGD. I to nie jest przypadek, że koncerny chcą nas zmusić do ponownego wydania pieniędzy. I tu Thermomix idzie pod prąd filozofii postarzania. Wypuszcza produkt, który nie jest tani, ale jest solidny. Nawet jeśli coś się stanie to części są tanie, a firma gwarantuje ich dostępność nawet do najstarszych modeli! Konkurencja tego nie ma. Ponadto ma bardzo ubogą bibliotekę przepisów, słaby silnik, który nie pozwala przygotować wielu rzeczy np. sorbetów, a wykonanie tych sprzętów i przyjemność użytkowania pozostawia wiele do życzenia. Odpowiadając na pytanie – jestem przekonana, że zmiana ceny nie spowoduje spadku ilości zamówień. Przyzwyczajamy się do wygody. Bez zmywarki też można żyć, prawda? Tylko po co? Zarówno Maluchem, jak i Porsche dojedziemy z punktu A do punktu B. Co najwyżej jednym z problemami. Komfort podróżowania też jest różny. Ale nie każdego stać na Porsche i nie każdy go potrzebuje. Dlatego najlepiej umówić się na prezentację z przedstawicielem i samodzielnie podjąć decyzję, nie kierując się opiniami w sieci - mówi Angelika Borysiak.

Ile kosztuje Thermomix, a ile podobne roboty?

Podstawowy zestaw Thermomix TM6, który pozwala na pełne gotowanie to koszt 5745 zł. Stara cena obowiązuje do 5 lutego 2023 r. Później robot zdrożeje. O ile? Na razie nie wiadomo. Są różne formy finansowania: gotówka, kredyt plus gotówka.

Thermomix TM6 zawiera: podstawową książkę kucharską "Proste pomysły", akcesoria tj. koszyczek, miarka, motylek, osłona przed rozpryskiwaniem, przystawka Varoma®, 6 miesięcy bezpłatnego dostępu do portalu przepisów Thermomix Cookidoo®.

Thermomix - historia i fenomen urządzenia

Thermomix to lifestylowy fenomen w Polsce – bez którego coraz więcej osób nie wyobraża sobie życia, a na pewno codziennego gotowania.

Za sukcesem tego kuchennego urządzenia w Polsce stoją jeszcze co najmniej trzy zjawiska – popularność kulinariów, pandemia i sprzedaż bezpośrednia, która zyskała nową twarz. Thermomix można nabyć od przedstawiciela / przedstawicielki, którzy organizują specjalne pokazy (np. w domu zainteresowanego) ukazując mu całe spektrum zastosowań urządzenia i przygotowując najbardziej wymyślne dania, które – dzięki wynalazkowi firmy Vorwerk - nie wymagają dużego nakładu pracy.

Thermomix to nic innego jak bardzo zaawansowany robot kuchenny, który waży, miksuje, emulguje, wyrabia ciasto, podgrzewa, gotuje na parze - lista jest naprawdę długa. Specjalna platforma Cookidoo® posiada bazę przepisów, która wciąż się rozwija, a czynności które trzeba wykonać aby przyrządzić danie pokazuje krok po kroku na wyświetlaczu.