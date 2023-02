Biznes i technologie

Thermomix jak Apple. "To swoiste zjawisko społeczne". Od jutra nowa cena

Autor: MB

Data: 05-02-2023, 10:36

Thermomix to nie tylko produkt, ale też swoiste zjawisko społeczne. W internecie trwa burza jeśli chodzi o "zwolenników" i "przeciwników" Thermomiksa. Na czym polega jego fenomen i dla kogo jest to urządzenie?







Angelika Borysiak (www.thermomixowakrolowa.pl) - mówi na czym polega ewenement Thermomiksa?/fot. materiały prasowe

Jedni go kochają, marzą by go mieć, kochać i traktować jak członka rodziny. Jest powodem do dumy, radości i świetnym tematem do rozmów z innymi posiadaczami. Inni go nienawidzą - choć nie znają, nie używali, nie mają, ale po prostu są przeciwni - bo za drogi, szpanerski i zbędny... Już wiecie o czym mowa?

Czym jest Thermomix?

- Ostatnio przeczytałam, że Thermomix to nie jest produkt, ale religia z oddaną mu rzeszą fanatyków. Na pewno jest to zjawisko społeczne, które jako socjolog z zaciekawieniem obserwuję – w sieci pod każdym wpisem na jego temat znajdziemy tyle samo entuzjastów co hejterów. Jednym Thermomix zmienił życie, inni pukają się w czoło... dlaczego robot kuchenny budzi aż tak skrajne emocje? - zastanawia się Angelika Borysiak, www.thermomixowakrolowa.pl.