- Fenomen Thermomixa polega według mnie na dobrze zbudowanym mechanizmie sprzedaży bezpośredniej jak i obietnicy dołączenia do ekskluzywnego klubu posiadaczy/posiadaczek sprzętu, który diametralnie odmieni jakość ich życia - mówi nam Marek Myślicki, Chief Growth Officer w Stor9_.

Marek Myślicki, Chief Growth Officer, agencja Stor9_ /fot. materiały prasowe

Thermomix to już nie tylko produkt, robot kuchenny. To swego rodzaju zjawisko społeczne - dowodem na to jest "dyskuja" w sieci, jaką od lat prowadzą "zwolennicy" i "przeciwnicy" tego drogiego robota kuchannego. Na czym polega ten fenomen?

Urządzenie warte kilka tysięcy złotych jest swoistym manifestem statusu – tak jak kiedyś drogie ekspresy do kawy zanim pojawiły się kapsułkowe odpowiedniki. Podobnym fenomenem był w latach 90-tych ubiegłego wieku odkurzacz Rainbow, który łącząc w sobie kilka funkcji był jednocześnie wyznaczkimiem pewnego statusu właścicieli mieszkania w którym się znajdował - mówi Marek Myślicki, Chief Growth Officer.

Jego zdaniem to właśnie mix powyższych czynników zdaje się mieć decydujący wpływ na decyzje zakupową wielu osób. Operując w sprzedaży bezpośredniej, w której reprezentanci handlowi pozyskują klientów głownie poprzez sieć znajomych i ich poleceń, marce udało zbudować się mocną pozycję jako urządzenie premium jednocześnie będące bliżej swoich użytkowników.

Sami przedstawiciele starają się być doskonałymi ambasadorami marki, a każdy nowy klient posiada benefity związane z przyprowadzeniem nowych nabywców. Mechanizm oczywiście stary jak świat ale jak widać przynoszący bardzo dobre efekty w świecie urządzeń kuchennych z segmentu premium.

- Rzeczywiście sam Thermomix jako urządzenie potrafi łączyć w sobie wiele funkcji, a dostępne od ręki w urządzeniu przepisy zdecydowanie ułatwiają przygotowanie prostych posiłków. Jednak podobny efekt można osiągnąć bez problemu korzystając z kilku sprzętów kuchennych, bądź z tańszych odpowiedników dostępnych w sieciach handlowych/online. Pozostaje tylko odpowiedzieć sobie na pytanie czy chce się należeć do ekskluzywnego klubu, czy wystarczy osiągnięcie celu w inny czasem wielokrotnie tańszy sposób. Podobne pytanie możemy zadać w przypadku każdej marki premium - zapewnia Marek Myślicki.

Thermomix - historia urządzenia

Thermomix to lifestylowy fenomen w Polsce – bez którego coraz więcej osób nie wyobraża sobie życia, a na pewno codziennego gotowania.

Za sukcesem tego kuchennego urządzenia w Polsce stoją jeszcze co najmniej trzy zjawiska – popularność kulinariów, pandemia i sprzedaż bezpośrednia, która zyskała nową twarz. Thermomix można nabyć od przedstawiciela / przedstawicielki, którzy organizują specjalne pokazy (np. w domu zainteresowanego) ukazując mu całe spektrum zastosowań urządzenia i przygotowując najbardziej wymyślne dania, które – dzięki wynalazkowi firmy Vorwerk - nie wymagają dużego nakładu pracy.

CZYTAJ KONIECZNIE: Kto hejtuje Thermomixa? "Można kochać gotowanie i mieć pomocnika"

Thermomix to nic innego jak bardzo zaawansowany robot kuchenny, który waży, miksuje, emulguje, wyrabia ciasto, podgrzewa, gotuje na parze - lista jest długa.