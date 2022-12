Na XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu goście, którzy wzięli udział w debacie otwierającej dwudniowe forum, skupili się przede wszystkim na prognozach na najbliższą przyszłość. Jak dziś, w czasie rosnącej inflacji i drożyzny, wygląda branża spożywcza? Jakie są jej największe problemy, a jakie szanse?

Sesja inauguracyjna XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu/ fot. PTWP

Na początek głos zabrał Robert Wawro, dyrektor operacyjny Grupy Maspex.

Jak dziś wygląda sytuacja na rynku FMCG? Zmiany są coraz szybsze, ale Robert Wawro z Maspeksu zapewnia, że na razie o kryzysie nie można mówić. Niektóre z kategorii produktów rosną wręcz szybciej niż w czasie pandemii, kiedy produkty Maspeksu – takie jak makarony, sosy czy soki – znikały z półek w błyskawicznym tempie.

Robert Wawro o sytuacji na rynku FMCG

- To, że działamy w wielu kategoriach, pozwala nam ocenić skalę rażenia tego, co obecnie dzieje się na rynku i oddzielić chwilowe osłabienie kategorii od tego, co dziś możemy już nazwać trendem. Mogę potwierdzić to, co usłyszeliśmy na początku panelu – na razie mamy do czynienia z lekkim spowolnieniem. Nie powiedziałbym, że mamy już do czynienia z kryzysem - mówił Robert Wawro, dyrektor operacyjny Grupy Maspex, członek zarządu CEDC International Sp. z o.o.

- Niektóre z naszych kategorii, np. makaronowa, są dziś na poziomie wyższym niż w roku pandemicznym, gdzie wiemy, że nastąpiła eskalacja wolumenowa. Na pewno nie mamy dzisiaj do czynienia z kryzysem, jest spowolnienie, przez które te wolumeny nie rosną już tak dynamicznie, wzrosty są w okolicach zera. Nie mówimy oczywiście o wartości sprzedaży, bo ceny podniosły obroty w każdym chyba biznesie spożywczym – tłumaczył Wawro. Faktycznie po wynikach większości firm z sektora FMCG widać wyraźnie, że wzrosły obroty i – co firmy lubią prezentować w swoich wynikach – sprzedaż, ale nie można tego samego powiedzieć o zysku i marży.

- Na pewno wpływ na to spowolnienie mają ceny, ma inflacja, ale ta inflacja w różnych kategoriach wygląda różnie. My np. widzimy, że są takie kategorie, jak dżemowa, które mają w komponencie szkło i cukier, i na pewno będą pod presją w przyszłym roku – mówił Robert Wawro nawiązując do rosnących kosztów produkcji i coraz cięższej sytuacji, w jakiej znajdują się producenci.

Jeśli nie teraz, to kiedy może zacząć się kryzys? - My kojarzymy to spowolnienie z tym, że do kraju przybyło prawie 2 mln uchodźców, którzy także są naszymi konsumentami. Tego podbicia liczby konsumentów nie będzie już w przyszłym roku i może to spowodować spadki wolumenowe sprzedaży. Nie wiadomo, ile potrwa konflikt na Ukrainie i jak długo będą się utrzymywać wyższe ceny energii – wskazał Wawro mówiąc, że od cen gazu i paliwa zależne są np. koszty nawozów, szkła, opakowań, a nawet siły roboczej.

Część surowców sprowadzana była do Polski z rynków wschodnich – ukraińskiego, rosyjskiego – co także powoduje destabilizację i obniżenie dostępności tych towarów. - Ten rynek nie wróci już pewnie do takiej formy, w takiej formie, w jakiej był przed kryzysem. Dlatego nie ma się co łudzić, że ceny będą spadać – mówił szef Maspeksu.

- Widzimy już nawet na własnym przykładzie, że wielu producentów chce się zabezpieczyć szukając nowych dostawców. I ten konflikt i ten zarysowujący się gdzieś w okolicach Tajwanu pokazują nam, że trzeba szukać alternatywy, alternatywnych dostawców komponentów – przekonywał Wawro wskazując, że problem dotyczy nie tylko komponentów do produkcji spożywczej, ale także do maszyn, dzięki którym ta produkcja się odbywa. Uwaga firm sięga dziś już o wiele dalej, bo po pandemii i wojnie w Ukrainie podziewają się kolejnych niedogodności i problemów i starają się zabezpieczać na każdym froncie.

- Przesuwanie się konsumentów, shopperów do kanału dyskontowego odbywa się ze szkodą dla rynku tradycyjnego. Tam też będzie coraz większa presja kosztowa. To są często biznesy rodzinne, które będą mieć, jak cała reszta konsumentów , presję kosztową, która nie pozwoli im rozwijać działalności jak dotychczas – wnioskuje.

- Obraz nie jest tak bardzo pesymistyczny, ale nie jestem optymistą. Jeśli konflikt się nie skończy, być może będziemy mieć recesję na początku przyszłego roku, w kolejnych kwartałach – przestrzega Wawro.

Marian Owerko o sile polskiego przemysłu spożywczego

Z kolei Marian Owerko, prezes Foodewll, firmy powstałej w skutek połączeni Purelli i Bakallandu mówił o planach wejścia na międzynarodowe rynki i szansach, jakie daje kryzys firmom, które potrafią go wykorzystać. Wspomniał także o sile polskiego przemysłu spożywczego.

- Charakteryzuje go ciągłość, jaka nie występuje w innych obszarach biznesu. Wynika to po części z tego, że od zawsze w każdym polskim miasteczku były szkoły rolnicze, przetwórnie, mocne rolnictwo. Dzisiaj jesteśmy spożywczą potęgą – wyliczał prezes Owerko.

Czy w związku z tym sektor jest odporny na kryzysy? Jego zdaniem firmą trzeba zarządzać w taki sposób, jakby zawsze była w kryzysie.

- Tani pieniądz rozleniwia a trudny pieniądz mobilizuje. My jako producenci musimy zadbać o każdy element naszego biznesu w tym i w kolejnym roku. Jeśli zadbamy o to, to w 2025 r. będziemy mocniejsi – zapewniał Marian Owerko.

Prezes przyznał, że FoodWell obecnie stawia na wzmocnienie eksportu swoich produktów. - Pracujemy nad zwiększeniem eksportem naszych produktów z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze chcemy się uniezależnić od rynku polskiego. Poza tym w FoodWell – głównie kupuje w walucie - mówił podczas FRSiH Marian Owerko.

Obok eksportu, prezes FoodWell stawia na rozwój e-commerce. - E-commerce w sprzedaży rośnie, co prawda nadal obecnie najmniej dotyczy produktów żywnościowych, jednak tendencja jest taka, że e-commerce w żywności będzie rósł. A skład obecnego akcjonariatu FoodWell – zapewne dodatkowo nas w tym wesprze – zapewnia Marian Owerko.

Adam Manikowski o konkurencji Żabki z innymi sklepami

Adam Manikowski, dyrektor zarządzający Żabka Polska, mówił o tym, dlaczego dyskonty nie są konkurencją dla sieci. Mimo rosnących cen i inflacji Żabka realizuje swoją strategię i otwiera nowe sklepy.

Chociaż klienci coraz częściej przechodzą do dyskontów i poszukują tańszych towarów, Adam Manikowski mówi, że dla Żabki nie są one konkurencją. - My nie konkurujemy z dyskontami, mamy zupełnie inną misję zakupową. Jak spojrzycie państwo na wyniki sieci handlowych, nie wskazują one na kryzys. Mamy zamieszanie na rynku, o czym najlepiej świadczy fakt, że większość ekonomistów nie potrafiła przewidzieć poziomu inflacji – mówił przedstawiciel Żabki.

- Nastroje konsumenckie są na najniższym poziomie, nawet gorsze niż podczas pandemii. Ale my bardzo słuchamy klientów, robimy sporo badań. Widzimy to, że nasi klienci cenią sobie czas. Mimo, że mamy czasy inflacji, mniej pieniędzy do dyspozycji. Ale kiedy spojrzymy na cała grupę Żabka to wszystkie nasze działania są nakierowane to, żeby pomóc klientom zyskać i oszczędzać czas. I za to klienci chcą płacić – podsumował obecną sytuację na rynku Manikowski.

Adam Manikowski mówił też o tym, że Żabka bardzo dużo inwestuje w technologie, dlatego ma szerszy obraz rynku. - Potrafimy dobrze analizować tzw. big data. Jesteśmy w stanie zarządzać 2,5 tys. planogramów. Jeśli wiemy, że dla klienta wszystkie inicjatywy związane z odpowiedzialność społeczną są ważne, to się nimi zajmujemy. Stworzyliśmy więc bardzo rozbudowaną strategię ESG i wcieliliśmy ją w życie.

Paweł Nowak o trendach na rynku mięsa

Paweł Nowak, dyrektor zarządzający Goodvalley Polska przypomniał, że Goodvalley jest stosunkowo nową marką na polskim rynku.

- Reprezentujemy branżę, dla której w obecnych czasach trendy rynkowe są wyzwaniem. Z badań wynika, że 41 proc. Polaków od początku pandemii ograniczyło konsumpcję mięsa. Chcemy być zdrowsi, gotować lepiej, jeść więcej warzyw - dodał.

Nowak jest zdania, że branża mięsna nie powinna udawać, że trend na ograniczanie spożycia mięsa nie ma miejsca, że to margines.

- My od początku mówiliśmy: mniej ale lepiej. Widzimy to dzisiaj w postaci sytuacji niepewności, pandemii, dbania o siebie i swoje zdrowie. Nasza sprzedaż stale rośnie. Podczas obowiązywania dużych ograniczeń sprzedaży mięsa i wędlin z lad tradycyjnych, które mają olbrzymi udział w rynku polskim w naszej kategorii, ogromna grupa konsumentów spróbowała wyrobów pakowanych i już przy nich została. Widzimy, że ta zmiana nie jest tylko związana z chwilowymi ograniczeniami - dodał.

Dyrektor zarządzający Goodvalley wskazał, że firma stoi na stanowisku, że plastik nie jest zły, ale trzeba używać go świadomie.

- Można pakować dzisiaj znakomicie we w pełni recyklowalne materiały. Wymaga to oczywiście pewnych procesów technologicznych, ale jest to możliwe i to jest przyszłość. Kiedy spotykam się z różnymi ludźmi mówiąc o naszej firmie, widzę wielkie zaskoczenie gdy mówię, że 20 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych pochodzi z rolnictwa. Niewielu z nas to wie. Myślimy, że to kopalnie, że transport, ale to się zmienia. Polacy coraz częściej zaczynają się nad tym zastanawiać, analizować i stawiamy na to, że wybory konsumenckie będą coraz bardziej świadome - podsumował.

Kacper Nosarzewski o rozwoju biznesów w trudnych czasach

Kacper Nosarzewski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością mówił z kolei o nadchodzących trendach i rozwoju w biznesie.

– Doradzam, żeby łączyć kropki. Postawa gotowości do szybkiego reagowania jest, ale nie jest równomiernie rozłożona na różne części składowe biznesu. Mamy hight technology gospodarstwa uczestniczące w bardzo nowoczesnych procesach logistycznych, współpracujące na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o kulturę handlowo-biznesową ze swoimi odbiorcami, a z drugiej strony mamy pytania, po ile będzie miał węglowy w przyszłym roku – wymieniał.

Prelegent radził, by eksperymentować na różnych polach. To większe ryzyko, ale też neutralizacja ryzyka zmienności. Przykładem takich działań może być np. wejście przez ogrodnika w pompy ciepła, żeby się zabezpieczyć. – Nagrodą w tym wyścigu jest przezwyciężenie dotychczasowych ograniczeń – tłumaczył.

Prelegent wskazał, że zmniejszanie opakowań czy zmiany na cenie są od zawsze. Teraz są uzasadnione przez inflację. Kacper Nosarzewski przyznał, że nie widzi w tym nic nagannego.

Jego zdaniem, obecnie jest miejsce na strategiczne innowacje produktowe, ale w mniejszym stopniu oparte na intuicji, a w coraz większym stopniu oparte na systematycznym podejściu, kwestionowaniu status quo, poszukiwanie zwiastunów tego, co może się wydarzyć.

Godne powielania są także drobne manipulacje w dystrybucji, przeliczanie, statystyki i działania, które pozwalają zachować udziały w rynku i utrzymać marżę na dotychczasowym poziomie, tak by biznes mógł się toczyć. – Potrzebne jest mądre wizjonerstwo poparte systematycznymi analizami, które pozwala postawić czasem na strategiczną innowację produktową – mówił.

Kacper Nosarzewski wskazywał, że produkt właściwy na te czasy to produkt substandardowy, który będzie miał cenę idealną, ale z zachowaną marżą, jaką ma się na produkcie standardowym. – Szukajcie obszarów w kryzysie, w których możecie dać coś tym, którzy mają pieniądze. Branża spożywcza poszukuje cały czas – podsumował.