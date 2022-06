Think Agile: sprawdź, o czym będziemy dyskutować na Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Autor: oprac. OW

Data: 09-06-2022, 13:29

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu już 7 i 8 listopada!

XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbędzie się 7-8 listopada 2022 w Warszawie. Zapraszamy do wymiany inspirujących doświadczeń w trakcie dyskusji i spotkań na Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Przygotowaliśmy wstępny zakres tematyczny, który jest już dostępny na stronie internetowej wydarzenia, zależy nam jednak na modelu partycypacyjnym, dlatego to z Wami – ekspertami i praktykami – chcemy współtworzyć ostateczną agendę.

Jesteśmy otwarci na sugestie, propozycje zarówno tematów, jak i prelegentów. Wybraliśmy dwadzieścia zagadnień kluczowych dla branży, o których będziemy rozmawiać jesienią – konsultacje nad zakresem trwają do połowy lipca br. Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką części merytorycznej – redaktorką Edytą Kochlewską.

FRSiH 2022: Tematy, których nie zabraknie

● Przetasowania trendów biznesowych i konsumenckich – rozwój w cieniu inflacji

● Polska nowym spichlerzem Europy

● Zielony Ład, zmiany proklimatyczne, zrównoważone strategie

● Sklepy autonomiczne, vending, nanoplacówki

● Wojna w Ukrainie wpływa na globalny rynek żywności – co to zmienia dla polskich eksporterów?

● Reduce, Reuse, Recycle: nowe zasady myślenia o produkcji

● Blisko konsumenta – innowacyjne pomysły na promocję marek i budowę nawyków konsumenckich

● Utrzymanie ciągłości produkcji w czasach deficytu pracowników

● Doznać metaversum, czyli e-commerce w nieustającej ewolucji

● Influencer marketing – spektakularne akcje w social mediach i sklepach

Forum Rynku Spożywczego i Handlu: dwa ważne wydarzenia

Jak co roku, Forum towarzyszą także dwa ważne wydarzenia: plebiscyt Dobry Produkt, którego finałem jest przyznanie 15 prestiżowych certyfikatów wybranym firmom i produktom oraz gala nagród Food&Retail Awards.

Od lat honorujemy biznesy oraz wydarzenia, które w minionym roku wyróżniły się w polskim sektorze żywnościowym wybitnymi dokonaniami i są kołem zamachowym pozytywnej zmiany dla całej branży FMCG w Polsce. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: Food, Retail, HoReCa.

Najbliższe ważne terminy:

● od 13 czerwca – start zgłoszeń do Dobrego Produktu

● do 15 lipca – konsultacje w sprawie agendy

● od 14 września – start rejestracji na Forum

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl oraz horecatrends.pl.