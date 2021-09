Tik Tok: Autentyczność w influencer marketingu jest najważniejsza

- Młode pokolenie jest wymagające wobec współczesnej reklamy, a tradycyjnej jej formie przestano ufać. Influencer marketing to przyszłość promocji wszelakich marek - mówiła Sylwia Chada, General Manager, Tik Tok CE, podczas EEC 2021.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 24-09-2021, 16:02

Sylwia Chada, General Manager, Tik Tok CE podkreślała podczas EEC 2021 w Katowicach, że autentyczność w influencer marketingu jest najważniejsza/ fot. PTWP

Sylwia Chada, General Manager, Tik Tok CE podzieliła się podczas EEC 2021 w Katowicach wiedzą na temat użytkowników platformy społecznościowej TikTok. Mówiła m.in. o tym, czym różni się działalność tikTokerska od influencerskiej.

- TikTokerzy różnią się od klasycznych influencerów tym, że są bardziej wyluzowani, autentyczni i dzięki temu budują społeczności wokół określonych hasztagów (m.in. swoich zainteresowań). W związku z tym, jednym z wyzwań dla administratorów platformy jest kontrola pojawiającego się kontentu, aby rzeczywiście był on autentyczny i bezpieczny - dodała.

Autentyczność - w influencer marketingu najważniejsza

Ta „autentyczność” sprawdza się w długofalowych interakcjach.

- 75 proc. użytkowników TikToka jeżeli coś kupiło zgonie z poleceniem na platformie, to dlatego, że traktuje to jako poradę od najlepszego przyjaciela. To oznacza ogromną odpowiedzialność zarówno po stronie TikTokera jako osoby która reklamuje dany produkt, jak i reklamowanej firmy. Myślę, że jest ona po prostu odpowiedzią na wymogi społeczeństwa - powiedziała uczestniczka debaty.

Jak zaznaczyła, General Manager, Tik Tok CE, w ostatnich miesiącach dokonała się istotna zmiana sposobu korzystania z mediów społecznościowych, co w dużej mierze jest konsekwencją pandemii koronawirusa. Wobec pojawiających się wyzwań, kluczową rolę ogrywa odpowiednia edukacja.

- Ten rynek jest bardzo mocno nieuregulowany. Jest wiele pseudoagencji czy znajomych influencerów, próbujących zrobić biznes (na influencerwach – red.) i to stwarza ogromne ryzyko. Stąd też uważam, że cała branża reklamowa powinna wziąć odpowiedzialność i zacząć od edukacji - przekonywała Sylwia Chada.

Sylwia Chada przyznała, że pandemia, która w marcu 2020 r. zatrzymała nas w domach spowodowała ogromny rozwój tej części marketingu. - Zmiany, które zaszłyby na przełomie 12 lat, zaczęły funkcjonować w ciągu 1,5 roku. Nnajmłodsze pokolenie i nie tylko, jest bardzo wymagające wobec współczesnej reklamy, a tradycyjnej jej formule po prostu przestano ufać. Influencer marketing to niewątpliwe przyszłość promocji wszelakich marek - dodała Sylwia Chada.