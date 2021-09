Tik Toki z jedzeniem larw mają ponad 6 mln wyświetleń

Cunhaporanga Tatuyo, 22-letnia tiktokerka należąca do amazońskiego plemienia Tatuyo, ma ponad 6 mln obserwatorów na platformie społecznościowej. Na filmikach pokazuje kulturę swojego ludu: tańce, muzykę i zwyczaje kulinarne m.in. jedzenie larw - informuje "the Washington Post".

Autor: PAP

Data: 16-09-2021, 12:44

Tik Toki z jedzeniem larw mają ponad 6 mln wyświetleń

Cunhaporanga, która płynnie mówi po portugalsku i uważa się za Brazylijkę, postanowiła założyć konto na TikToku w trakcie pandemii. W jej wiosce mieszka ponad 20 osób. Z powodu koronawirusa turyści przestali ich odwiedzać, więc praktycznie stracili kontakt z resztą świata.

Konto tiktokerki zyskało popularność, kiedy opublikowała wideo, na którym je dużą larwę żuka. "Ludzie pytają, czy to prawda, że jemy larwy. Jasne, że tak! Chcecie zobaczyć?" - mówiła, trzymając robaka. W ciągu 18 miesięcy zyskała ponad 6 mln obserwatorów, którzy chcą poznać jej życie codzienne.

Członkowie plemienia Tatuyo malują twarze na jasnoczerwono, noszą duże pióropusze i żyją w sąsiedztwie papug ara. Cunhaporanga na swoim profilu ostrzegła, że te ptaki nie powinny być traktowane jako zwierzęta domowe.

"The Washington Post" zauważył, że media społecznościowe są szansą na to, by poznać życie mieszkańców Amazonii z ich perspektywy, a nie dziennikarzy, aktywistów czy akademików. "To duża szansa. Brazylijczycy niewiele wiedzą o ludności rdzennej i z tego powodu rodzą się różne okropne stereotypy na nasz temat, np. to, że rdzenni ludzie są leniwi i nieszczęśliwi" - powiedział Beto Marubo z plemienia Marubo. Jego wioska otrzymała niedawno połączenie z internetem i zyskuje coraz większą popularność w sieci.

Cunhaporanga chce kontynuować swoją działalność, ale nie wie, jak długo będzie mogła. Miesięczny rachunek za internet dla wioski wynosi 65 dolarów. "To bardzo drogo" - mówi.