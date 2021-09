TikTok rośnie szybciej od Instagrama i Facebooka

TikTok ogłosił w poniedziałek, że z jego aplikacji miesięcznie korzysta 1 mld aktywnych użytkowników. Od zeszłego roku odnotował ich wzrost o 45 proc.

Autor: PAP

Data: 28-09-2021, 14:25

TikTok ogłosił w poniedziałek, że z jego aplikacji miesięcznie korzysta 1 mld aktywnych użytkowników. fot. shutterstock

Pod względem szybkiego wzrostu TikTok należący do chińskiego przedsiębiorstwa ByteDance przegonił Instagrama i Facebooka, którym osiągnięcie tego poziomu zajęło lata. Facebook posiada teraz miesięcznie 2,8 mld aktywnych użytkowników. Pierwszy miliard miał w 2012 r., czyli osiem lat po powstaniu. Instagram ma nieco ponad 1 mld, również doszedł do tej liczby po ośmiu latach. TikTokowi zajęło to tylko pięć lat.

Aplikacja, która opiera się na wysyłaniu krótkich materiałów wideo powstała w 2016 r. jako Douyin, w sierpniu 2018 r. połączyła się z serwisem społecznościowym musical.ly. Wtedy właśnie nazwano ją TikTokiem.

Inne czołowe platformy społecznościowe podejmują plany pokonania aplikacji. W zeszłym roku Instagram wprowadził funkcję Reels a YouTube stworzył YouTube Shorts, obie polegające na udostępnianiu krótkich filmików.

Sukces TikToka nie został łatwo osiągnięty, przypomniał Forbes. Rok wcześniej administracja byłego prezydenta USA Donalda Trumpa rozważała zablokowanie platformy, powołując się na obawy związane z bezpieczeństwem danych.