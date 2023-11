Biznes i technologie

TK: uznaniowość nie powinna mieć miejsca w odniesieniu do wynagrodzeń sędziowskich

Autor: PAP

Data: 08-11-2023, 14:38

Uznaniowość nie powinna mieć miejsca w odniesieniu do wynagrodzeń sędziowskich, nie zapewnia im bowiem gwarancji co do wysokości ich dochodów oraz nie chroni przed potencjalnymi manipulacjami ze strony ustawodawcy - wskazał w uzasadnieniu wyroku TK sędzia Rafał Wojciechowski.

