Tłusta dieta może szkodzić sercu za sprawą jelitowych bakterii

Według nowych badań na zwierzętach zbyt dużo tłuszczu zaburza pracę komórek w jelicie, co prowadzi do rozwoju niekorzystnych bakterii. One z kolei wydzielają związek, który uszkadza naczynia krwionośne.

Autor: PAP

Data: 15-08-2021, 12:27

Tłusta dieta może szkodzić sercu za sprawą jelitowych bakterii; fot. shutterstock

Autorzy nowej pracy opublikowanej na łamach magazynu "Science" opisali badanie, które może pomóc w zrozumieniu powstawania otyłości oraz chorób układu krążenia.

Kluczowe znaczenie okazują się mieć jelita i żyjące w nich bakterie.

"Przed pojawieniem się COVID-19, otyłość i zespół metaboliczny uważano za pandemie XXI wieku. Obecnie ok. 40 proc. Amerykanów jest otyłych i według prognoz odsetek ten będzie rósł" - mówi Mariana Byndloss z Vanderbilt University.

"Nasze badanie ujawniło nieanalizowany wcześniej mechanizm, w którym dieta i otyłość mogą zwiększyć ryzyko chorób układu krążenia. Robią to za pośrednictwem jelit i żyjących w nich mikrobów" - wyjaśnia specjalistka.

Jak pokazały eksperymenty na zwierzętach, zbyt dużo tłuszczu w diecie zaburza w komórkach jelitowego nabłonka działanie produkujących energię mitochondriów.

Komórki wydzielają wtedy więcej tlenu i azotanów.

Pobudzają one do wzrostu szkodliwe bakterie, np. E. coli, a one produkują związek o nazwie trimetyloamina (TMA).

Wątroba zamienia ją natomiast w tlenek trimetyloaminy (TMAO), który m.in. zwiększa ryzyko miażdżycy.

"Wiadomo już było, że zbyt tłusta dieta zaburza florę jelitową - promuje szkodliwe organizmy. Nie wiedzieliśmy jednak, dlaczego, ani jak to się dzieje. Pokazaliśmy sposób, w jaki dieta wpływa na gospodarza mikrobów i nasila rozwój szkodliwych gatunków" - wyjaśnia prof. Byndloss.

Jej zespół pokazał jednocześnie, że kwas 5-aminosalicylowy - lek zatwierdzony już do stosowania w przypadku nieswoistego zapalenia jelit - przywraca działanie komórek nabłonka i obniża stężenie szkodliwej substancji.

"To dowód na to, że możliwe jest zapobieganie szkodliwym skutkom wysokotłuszczowej diety" - twierdzi prof. Byndloss.

Jej zdaniem, lek ten w połączeniu z probiotykami może pomóc w przywracaniu zdrowia jelitom.

"Tylko przez pełne zrozumienie relacji między gospodarzem - czyli nami - oraz jelitowymi mikrobami działającymi w zdrowiu i w chorobie, będziemy w stanie opracować terapie, które mogą skutecznie kontrolować otyłość i związane z nią powikłania, takie jak choroby sercowo-naczyniowe" - podkreśla badaczka.

Wraz ze swoim zespołem planuje ona teraz rozszerzyć swoje eksperymenty związane z chorobami serca oraz przyjrzeć się znaczeniu bakterii jelitowych w powstawaniu raka tego narządu.