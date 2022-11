7 listopada, w poniedziałek rozpoczynamy najważniejsze spotkanie dla branży handlowej, spożywczej oraz HoReCa - Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

FRSiH w 2021 roku. Fot. PTWP

Rusza Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbędzie się 7 i 8 listopada w Warszawie w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Przed nami dwa intensywne dni debat, biznesowych rozmów i kuluarowych spotkań. Czas na zdobywanie wiedzy, inspiracji i nowych relacji biznesowych. Do tego rozstrzygnięcie dwóch prestiżowych konkursów dla producentów żywności i dla najlepszych rozwiązań na rynku handlu, spożywczym i HoReCa.

FRSiH 2022: konkurs Food&Retail Awards

Wieczorem w trakcie forum, 7 listopada, podczas gali o godz. 19.00 poznamy laureatów kolejnej edycji Food&Retail Awards. W konkursie honorowane są firmy i wydarzenia, które w minionym roku wyróżniły się w polskim sektorze żywnościowym wybitnymi dokonaniami i są przykładem pozytywnej zmiany dla całej branży FMCG w Polsce. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: Food, Retail, HoReCa i określone przez redakcje portali: dlahandlu.pl, portalspozywczy.pl i horecatrends.pl.

FRSiH 2022: konkurs Dobry Produkt 2022

Podczas wieczornej gali rozstrzygniemy także rywalizację o tytuł Dobry Produkt 2022 oraz o nagrodę czytelników/internautów Portalu Spożywczego. Poznamy 15 produktów żywnościowych, wyselekcjonowanych przez jury konkursu spośród ponad 130 zgłoszeń. Nagrodą są przyznane certyfikaty i dołączenie do grona producentów najlepszych produktów w Polsce – w ciągu kilkunastu lat trwania konkursu nagrodzono ich już 230.

FRSiH 2022: zapraszamy do dyskusji i spotkań!

Think Agile – to główne hasło tegorocznej 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Mieści w sobie setki elastycznych i zwinnych działań, które polskie firmy podejmują każdego dnia, by w zmiennej rzeczywistości zareagować odpowiedzialnie, skutecznie i właściwie odpowiedzieć na potrzeby rynku.

Gospodarka cyrkularna, cyfryzacja, nowe technologie, geopolityka, zmiany świadomości konsumentów kształtują codzienność branży spożywczej dziś i wykuwają jej kształt na przyszłość. Dlatego w dyskusjach wiele miejsca poświęcamy zrównoważonej, technologicznej, geopolitycznej i mentalnej rewolucji, której sektor spożywczy i handlowy jest częścią, a w wielu wypadkach nadaje jej ton.

Zapraszamy do wymiany inspirujących doświadczeń w trakcie dyskusji i spotkań na Forum Rynku Spożywczego i Handlu.