Trwa ostatnie odliczanie przed wyborami parlamentarnymi. Już w najbliższą niedzielę będziemy mogli odwiedzić lokal wyborczy i postawić krzyżyk przy nazwisku kandydata, którego polityczny koncept jest najbliższy naszym poglądom i wartościom. Oprócz walki politycznej toczy się batalia o jak najwyższą frekwencję, w którą angażują się organizacje społeczne i znane osoby ze świata sztuki, sportu, nauki czy mediów. Jedną z nich jest Iga Świątek, która przed kamerami TVN 24 zapewniała, że głosowanie uważa za swój obywatelski obowiązek.

Każdy świadomy Polak powinien głosować i ogromnie do tego zachęcam. Zagłosuję, ale nie będę zdradzać na kogo. Nie wypowiadam się na tematy polityczne i jak zdążyliście zauważyć raczej pozostaję apolityczna. Chciałabym, by tenis łączył ludzi. Natomiast gdybym odniosła się do polityki albo powiedziała na kogo mam zamiar zagłosować, to wywołałoby jeszcze większe podziały – podkreślała w telewizyjnym wywiadzie druga rakieta na świecie.