- Nie zbieramy odpadów dlatego, że jesteśmy hobbystami, ale dlatego, żeby je poddać recyklingowi i w efektywny sposób zagospodarować. Dobrze zaprojektowany system kaucyjny pomaga zmotywować konsumenta, potrzebna jest jednak również edukacja - mówiła Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej, Grupa Tomra podczas FRSiH 2023.

Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej, Grupa TOMRA/fot. PTWP

Dobrze zaprojektowany system kaucyjny zbierze ponad 90 proc. opakowań

- Oczywiście lepszym rozwiązaniem niż system kaucyjny byłoby nie produkowanie tylu odpadów. Niestety, to raczej niemożliwe. Być może możemy produkować mniej opakowań, być może systemy ponownego napełniania opakowań są jakimś rozwiązaniem, natomiast system kaucyjny to po prostu sposób, o którym wiemy, że zadziała w odniesieniu do tego konkretnego opakowania - mówiła Anna Sapota podczas debaty “Zielona branża spożywcza: od ESG przez GOZ, zrównoważone łańcuchy dostaw, po czystą energię”.

W opinii przedstawicielki Grupy TOMRA dobrze zaprojektowany system kaucyjny zbierze ponad 90% opakowań, czyli 9 na 10 butelek zostanie zwróconych i będą one w takiej jakości, która pozwala przekazać je do recyklingu. Stanie się tak m.in. z powodu motywacji finansowej dla konsumentów - można to wnioskować na podstawie faktu, że tanie butelki PET są zbierane do sortowania jedynie w 40 procentach.

- Oczywiście są kraje, w których zbierane jest 80% odpadów bez systemu kaucyjnego, jednak tam dzieje się to od lat. My, jeżeli chcemy w ciągu 3 lat przejść z poziomu 40% na poziom 90%, potrzebujemy takich sprawdzonych narzędzi jak system kaucyjny - twierdziła Anna Sapota.

System kaucyjny jest po prostu narzędziem, elementem rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który ma służyć poradzeniu sobie ze zbiórką konkretnego rodzaju opakowań, natomiast w ustawie o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (PPWR) pojawiają się cele redukcyjne dotyczące opakowań i powinniśmy zastanowić się nad hierarchią gospodarowania odpadami, gdzie recykling jest przedostatnim etapem, poprzedzonym ponownym użyciem opakowania.

System kaucyjny - bariery

Barierą dla realizacji celów związanych z redukcją odpadów jest zachowanie konsumentów, nie pokrywające się z deklaracjami.

- Mam poczucie, że deklaracje konsumentów dotyczące produktów wytwarzanych zgodnie z zasadami ESG a ich zachowanie to dwie różne rzeczy. Czy konsument byłby zapłacić więcej za to, że opakowanie będzie bardziej zdatne do recyklingu? Większość odpowiada “tak”, ale gdy producent kupuje to droższe opakowanie, konsument przed półką wciąż wybiera tańszy produkt - mówiła Anna Sapota

Pocieszające jest to, że świadomość ekologiczna konsumentów mimo wszystko powoli się zmienia - dowodem na to jest akceptacja opakowań pochodzących z recyklingu. Jak mówiła prelegentka, “kilka lat temu fakt, że opakowanie pochodziło z recyklingu, a jeszcze, nie daj Boże, miało kontakt z żywnością, dyskredytował to opakowanie w oczach konsumentów”. Teraz konsumenci przynajmniej deklarują, że opakowanie z recyklingu im nie przeszkadza.

Niemniej niezbędna jest niekończąca się edukacja konsumenta w zakresie sortowania odpadów: