- System kaucyjny będzie realnym wsparciem branży recyklingu dzięki stabilnym strumieniom wysokiej jakości surowca. To pozytywny bodziec dla gospodarki w czasach kryzysu - mówiła podczas debaty "Nowy handlowy ład" Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej w Grupie TOMRA.

TOMRA na FRSiH: Rozwój branży recyklingu pozytywnym impulsem dla gospodarki; fot. PTWP

TOMRA na FRSiH

- System kaucyjny stworzy wysokiej jakości strumień zasobów, które będą mogły być ponownie wykorzystane. Puszka może w ciągu 60 dni wrócić na półkę, tworzywa sztuczne także będą przetwarzane. To pozytywny impuls ekonomiczny, bo będziemy musieli uruchomić dodatkowe moce recyklingowe, stworzyć miejsca pracy. Kolejny strumień finansowy pojawi się w momencie, w którym konsumenci zaczną wpłacać kaucje i je odbierać. Sieci handlowe zostaną natomiast wynagrodzone za uczestnictwo w systemie - wyjaśniła Anna Sapota.

Odzysk surowców to bezpieczeństwo zasobowe

W obecnych warunkach ekonomicznych i w kontekście zerwanych łańcuchów dostaw oraz trudności w dostępie do surowców, tworzenie własnych źródeł dostępu jest priorytetem. Ekologiczny aspekt recyklingu jest dzisiaj oczywisty, ale coraz częściej proces ten postrzegany jest także jako efektywny ekonomicznie.

- To jeden ze sposobów organizowania gospodarki, GOZ to koncept ekonomiczny. Wszyscy zaczynają dostrzegać, jak ważne jest holistyczne zarządzanie zasobami - pozwala ograniczyć koszty działalności, wykorzystać surowce, zmienić model biznesowy. Nie rozmawiamy o już o poziomach recyklingu, ale o poziomach emisji i o tym, jak możemy znaleźć dobry i zdrowy model finansowy dla biznesu - mówiła przedstawicielka firmy TOMRA.

Warto być w systemie kaucyjnym

- Największe sklepy i sieci handlowe będą musiały się najbardziej zaangażować w przyszły system kaucyjny, bo do nich trafi największy wolumen opakowań. Zakres inwestycji, przygotowań i automatyzacji będzie tutaj niewątpliwie największy. Nie w każdym sklepie będzie to wyglądało tak samo. Mniejsze placówki zrobią to inaczej (zbiórka manualna), ale to one staną się bardzo istotną częścią systemu i od nich będzie zależeć jego efektywność. Ważne będzie też zaangażowanie konsumenta, dla niego właśnie system musi być wygodny. Widzimy ten efekt w małych sklepach na Słowacji, które, choć nie muszą, dobrowolnie dołączają do systemu kaucyjnego, bo widzą, że tego oczekują od nich klienci i że to się im opłaca - podsumowała Anna Sapota.