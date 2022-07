TOP 3 wydarzenia w branży spożywczej w czerwcu

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 04-07-2022, 08:15

Piekarnie i cukiernie szukają oszczędności w prowadzonej działalności gospodarczej - mówi Andrzej Piętka z Akademii Wypieków. Co jeszcze wydarzyło się w czerwcu?







3 TOP wydarzenia w branży spożywczej w czerwcu, fot. shutterstock

1. Biznes Palikota i Wojewódzkiego zadłużony na 50 mln zł

Jak radzi sobie biznes Palikota i Wojewódzkiego? Manufaktura Piwa Wódki i Wina, której współwłaścicielami są Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki, chce pozyskać środki na częściową spłatę zadłużenia, które w całej grupie kapitałowej sięga 54,9 mln zł.

„Manufaktura Piwa Wódki i Wina, której współwłaścicielami są Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki, oferuje swoje dwuletnie obligacje oprocentowane na 9,5 proc. rocznie. Chce pozyskać środki na częściową spłatę zadłużenia, które w całej grupie kapitałowej sięga 54,9 mln zł” – poinformowały w maju wirtualnemedia.pl. Jednak dane dotyczące finansów spółki akcyjnej, w której wspólnikami są Janusz Palikot i Jakub Wojewódzki, są ogólnodostępne.

Spółka przy okazji emisji ostatnich obligacji poinformowała, że celem emisji jest „częściowe refinansowanie zadłużenia Manufaktury Piwa Wódki i Wina oraz jej spółek zależnych”. Po trudnych czasach pandemii, zastoju w branży HoReCa, panowie znowu poszukują chętnych na inwestycje. Tym razem w Browar Tenczynek.

Program Inwestycje Palikota pozwala na zainwestowanie kwot w przedziale 1 000 – 35000 zł. Przez rok, co miesiąc wypłacane są należne odsetki w oparciu o wskaźnik CPI 12,4% (dane za kwiecień 2022 r.) oraz inne zmienne zależne od wysokości wpłaty. Po tym okresie inwestor otrzymuje zwrot zainwestowanej kwoty. Wszystkie pozyskane środki przeznaczane są na rozwój Tenczyńskiej Dystrybucji.

Spółka zapowiedziała, że już niedługo zaistnieje także w segmencie impulsowych produktów spożywczych jak lody, słodycze, chipsy czy soft-drinki.

Po opublikowaniu tekstu, który opisał kondycję finansową spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina oraz fakt, że zamierza ona wejść w rynek produktów impulsowych, Janusz Palikot w liście otwartym doprecyzowuje informacje. Oto fragment:

" Szanowni Inwestorzy, Od początku istnienia finansujemy się długiem, co jest naturalne przy tak dynamicznym rozwoju. Wielokrotnie informowaliśmy, że dopuszczamy zadłużenie do 100 mln złotych. Zakładamy utrzymywanie bardzo bezpiecznego poziomu długu do EBIDY docelowo w proporcji 2:1 w perspektywie 18 miesięcy, zwłaszcza dla spółki która szybko rośnie. Blisko 7-krotny wzrost sprzedaży skonsolidowanej rok do roku (2020/2021) jest widomym dowodem, że inwestujemy powierzone pieniądze racjonalnie i skutecznie - Janusz Palikot.

2. Jagr oficjalnie dołączył do Grupy Polmlek

29 czerwca 2022 roku do Grupy Kapitałowej Polmlek oficjalnie dołączyło przedsiębiorstwo JAGR Sp.z o.o. z Warlubia. Właściciele Grupy Polmlek, Andrzej Grabowski i Jerzy Borucki dzięki realizacji strategii polegającej między innymi na skutecznych akwizycjach mniejszych podmiotów, z sukcesami rozwijają jedną z największych mleczarskich firm na polskim rynku.

JAGR jest uznanym producentem m.in. masła ekstra, premium, śmietankowego. Posiada również rozbudowane portfolio produktów dedykowanych dla kanału HoReCa. Dla Polmleku jest to niewątpliwie okazja do rozszerzenia oferty dla gastronomii oraz zwiększenia wydajności w produkcji masła oraz miksów.

Dotychczasowy Prezes spółki JAGR, Pan Jan Grabiński, zostaje w firmie. Dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu i wiedzy, będzie nadal wspierał firmę w rozwoju. W dniu 29 czerwca został powołany nowy zarząd spółki JAGR.

Prezesem została Pani Dorota Białczak, dotychczas Dyrektor ds. Technologii w zakładzie Polmlek Grudziądz, a Wiceprezesem Pani Joanna Główczyńska, dotychczas Dyrektor Generalny spółki JAGR.

3. Piekarnie i cukiernie szukają oszczędności

Jak mówi Andrzej Piętka z Akademii Wypieków, piekarnie i cukiernie szukają oszczędności w prowadzonej działalności gospodarczej. - Na rynku surowców sytuacja wydaje się czasowo stabilizować, a ostatnie dni przyniosły nawet niewielki spadek cen mąki. Nadchodzi czas zapotrzebowania na pieczywo o poprawnym smaku, czystym składzie i w ekonomicznej cenie. Tego będą oczekiwali odbiorcy tacy jak dyskonty, sklepy spożywcze, supermarkety i sklepy convenience oraz sami konsumenci - wymienia ekspert.

Zdaniem Piętki, trudno zgodzić się jednak z tezą, że można oczekiwać wysokiej jakości chleba w niskiej cenie.

- Nie będzie takie oczekiwanie dla piekarni komfortowe. Firmy będą w takich przypadkach walczyć bardziej o przetrwanie niż o zrównoważony rozwój własny - komentuje.

