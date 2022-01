Top stycznia: koncern spożywczy na zakupach, nowa spółka handlowa, piekarnie w opałach

Mondelēz International ogłosił, że sfinalizował przejęcie Chipita Global SA, nowa spółka przejęła sklepy na zachodzie Polski, a piekarnie mierzą się z podwyżkami gazu nawet o 900 procent - oto ważne informacje ze stycznia dotyczące branży spożywczej i handlowej.

Mondelēz International ogłosił, że sfinalizował przejęcie Chipita Global SA

3 stycznia 2022 r. Mondelēz International ogłosił, że sfinalizował przejęcie Chipita Global SA, jednego z liderów rynku rogalików i wypieków w Europie Środkowo-Wschodniej w kategorii przekąsek. Mondelez przejmuje właściciela marki 7 Days. Przejęcie stanowi kamień milowy w planie strategicznym spółki, koncentrującym się na przyspieszeniu wzrostu w głównych dzielnicach przekąskowych, przy jednoczesnym dalszym rozszerzaniu obecności na kluczowych rynkach.

Założona w Grecji ponad 40 lat temu firma Chipita SA dostarcza rogaliki i inne marki pieczonych przekąsek do dwóch miliardów konsumentów w ponad 50 krajach. Przejęcie wzmacnia ofertę Spółki w atrakcyjnej globalnej kategorii pakowanych pieczonych przekąsek o wartości 65 miliardów dolarów i umożliwia Mondelēz International oferowanie szerokiego portfolio pieczonych przekąsek w Europie, ze znacznie zwiększoną obecnością na szybko rozwijających się rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Chipita jest liderem rozwoju i wzrostu w sektorze rogalików i pieczonych przekąsek w wielu krajach, napędzany silnymi innowacjami i możliwościami produkcyjnymi. Przejęcie oferuje duże możliwości dla innowacji, łącząc kultowe marki Mondelēz International, takie jak Cadbury i Milka, z markami rogalików Chipita i pieczonych przekąsek, takimi jak 7Days. Formalny proces integracji wejdzie w życie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Mondelēz International wykorzysta możliwości sieci dystrybucyjnej Chipita w Europie Środkowej i Wschodniej, aby wzmocnić własną dystrybucję w regionie, jednocześnie kontynuując wprowadzanie swoich marek do nowych krajów w regionie i poza nim. Spółka spodziewa się również wykorzystać zróżnicowane możliwości Chipita Global SA z dodatkowym doświadczeniem w zakresie zamówień i produkcji.

Przejęcie Chipita Global SA opiera się na ciągłej ekspansji Mondelēz International w szybko rozwijających się segmentach przekąsek. W 2021 roku firma przejęła Grenade, wiodącą brytyjską firmę zajmującą się odżywianiem; Gourmet Food Holdings, wiodąca australijską firmę spożywczą w atrakcyjnej kategorii herbatników i krakersów premium; i Hu, firmę zajmująca się przekąskami w Stanach Zjednoczonych.

Nowa spółka przejęła sklepy na zachodzie Polski

Od stycznia operatorem ponad 160 sklepów, które dotąd działały pod skrzydłami Grupy Chorten i Pro-Detalu, jest nowa spółka Chorten PD z siedzibą w Warszawie. Jej prezesem został Wojciech Zawieja, prezes zarządu Pro-Detalu, a wiceprezesem – Sylwia Olechno, członek zarządu Grupy Chorten i jej dyrektor generalna. Współpraca pomiędzy dwoma organizacjami kupieckimi trwała od 2020 roku, a wszystkie placówki handlowe mogły korzystać z warunków handlowych wynegocjowanych przez Grupę Chorten u producentów.

Nowa spółka odpowiada za koordynowanie współpracy z dotychczasowymi partnerami w czterech województwach na zachodzie kraju, jak również dalszą ekspansję na tym obszarze.

- Jesteśmy przekonani, że efekt skali i synergii przyczynią się do uzyskania lepszych warunków handlowych dla współpracujących sklepów, jeszcze bardziej efektywnej współpracy z producentami i dystrybutorami i wzmocnienia pozycji rynkowej całej grupy – podkreśla Wojciech Zawieja, prezes zarządu Chorten PD.

Spółka realizuje politykę handlową całej Grupy Chorten działając na podstawie umów z producentami i realizując wspólne moduły centralne w publikowanych akcjach promocyjnych. Posiada natomiast autonomię w kwestii pozostałych akcji promocyjnych i zamówień pod nie.

- Ten model współpracy mamy przetestowany ze spółkami Chorten Mazowsze, Chorten Północ, Chorten Radom oraz z Elitą Kupców na Pomorzu, prowadzącą sklepy Limonka. W ten sposób pokazujemy, że potrafimy się jednoczyć, by wspólnie walczyć o przyszłość polskiego handlu detalicznego – mówi Sylwia Olechno, wiceprezes spółki Chorten PD.

Wszystkie placówki, których operatorem jest Chorten PD, działają pod jednym szyldem z drzewem dębu.

Ceny gazu dobijają piekarnie. Podwyżki nawet o 900 procent

- Piekarze otrzymują gigantyczne rachunki za gaz. Biorąc pod uwagę dynamicznie rosnące ceny mąki oraz innych surowców i mediów, możemy mieć niebawem do czynienia z drastycznym i gwałtownym wzrostem cen podstawowych produktów spożywczych - ostrzegają przedsiębiorcy Północnej Izby Gospodarczej.

W opinii Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie rządzący – zarówno na szczeblu samorządowym jak i rządowym powinni w trybie interwencyjnym zrobić wszystko, by możliwie szeroko ulżyć małym piekarniom i manufakturom. W przeciwnym razie większość z nich najpierw podniesie ceny, a potem być może upadnie, bo nowe ceny będą zbyt wysokie dla konsumentów.

Ile może kosztować chleb? – Chleb nie może kosztować 12 złotych, a to bardzo realna wizja. Jestem wstrząśnięta relacjami piekarzy, którzy mówią, że będą płacić za prąd zamiast 10 tysięcy złotych miesięcznie 35 tysięcy. To po prostu rozbój w biały dzień. Nie ma szansy żeby jakakolwiek mała firma poradziła sobie z takim wzrostem kosztów – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Piekarze i cukiernicy z którymi rozmawiali przedstawiciele Izby przyznają, że sytuacja jest dramatyczna i wymaga szybkiego działania.

– Mamy wielkie problemy żeby przetrwać. 7 stycznia mąka była droższa o 85% w stosunku do roku 2021, a teraz jest to już 105%. Ceny gazu to problem piekarzy w całej Polsce, rozdzwaniają się telefony, piekarze mobilizują się do działania i rządzący muszą usłyszeć nasz głos. Możemy skalkulować wzrost cen gazu o 400%. Ale kto ode mnie wtedy kupi chleb? On musiałby kosztować 40 złotych za kilogram. To byłby już produkt delikatesowy, a chleb nie może być luksusem, to jest podstawa naszej diety. Nie może to iść w taką stronę – mówi Andrzej Wojciechowski, właściciel piekarni Wojciechowski.

– Ceny mediów po prostu wykończą takie małe piekarnie, które działają jak manufaktury. Ceny są nie do przyjęcia dla małych firm, rzemieślników. My nie robimy dużych ilości pieczywa. Jedyną rzeczą, w którą możemy wliczyć wzrost kosztów jest pieczywo. Ceny byłyby wówczas zatrważające – mówi Magdalena Małyszka-Waszak, współwłaścicielka jednej z tradycyjnych piekarń w Szczecinie.

– Od sierpnia otrzymujemy regularne podwyżki cen. Najpierw 50%, potem dwukrotność. Ostatnie rachunki są dla nas katastrofalne – dodaje.

A oto i inne przykłady. Właściciele istniejącej od 1944 r. Piekarni Kuźmiuk z Lublina według nowej taryfy zapłacą za gaz o 887 proc. więcej niż w 2021 roku. - Prosimy nie pytać nas w najbliższym czasie dlaczego pieczywo zdrożało. Co dalej? Myślimy - napisali w mediach społecznościowych.

Właściciel piekarni z Jastrzębia-Zdroju zapłaci w 2022 r. za gaz o 384 proc. więcej niż w 2021 roku. Piekarnia działa od ponad 30 lat, a obecnie zatrudnia ponad 50 osób. Na początku roku właściciel zakładu wystąpił na konferencji prasowej z politykami Koalicji Obywatelskiej. Właściciel piekarni powiedział podczas konferencji, że z dnia na dzień wypowiedziano mu umowę na dostawę gazu, która miała obowiązywać jeszcze rok. "W 2021 za gaz zapłaciliśmy 91 tys. zł, w tym roku według nowych rachunków zapłacimy 350 tys. zł, za prąd płaciliśmy 30 tys., a mamy zapłacić 98 tys." - powiedział pan Mirosław.

