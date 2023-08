W Toruniu ukończono budowę trasy tramwajowej na północ miasta, która kosztowała 212 mln zł. Cały projekt m.in. związany z zakupem nowych pojazdów opiewał na 461,5 mln zł. Po południu pierwsze tramwaje wyjadą na nowe tory w paradzie zorganizowanej przez magistrat.

"Dzisiaj kończymy bardzo duży projekt infrastruktury komunikacji publicznej w naszym mieście BiT-City II. Jego zrealizowanie było możliwie dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 260 mln zł dla przedsięwzięć wspólnie wartych ok. 460 mln zł" - mówił w piątek prezydent Torunia Michał Zaleski.

Miasto w ramach tego projektu kupiło 14 autobusów hybrydowych, pięć tramwajów, sześć autobusów elektrycznych. Zmodernizowano także torowiska w kilku miejscach. Największe koszty wygenerowała jednak budowa nowej trasy tramwajowej o wartości 212 mln zł.

Po nowej trasie mają jeździć tramwaje linii nr 3 i 6. "Trójka" będzie jechała z Jaru przez plac NOT, na pętlę Uniwersytet. "Szóstka" ma kursować pomiędzy Olimpijską (toruńskie Rubinkowo) a osiedlem Jar.

Na każdej z nowych linii tramwaje mają kursować co 20 minut, więc do centrum miasta z północnej części Torunia będzie można odjechać tramwajem nr 3 lub 6 co 10 minut.

W ramach inwestycji powstało skrzyżowanie tramwajowo-kolejowe na ulicy Legionów. Tam nowe tory krzyżują się z linią, po której jeżdżą jedynie pociągi towarowe, do tego z niewielką częstotliwością.

"Pracowaliśmy nad tym z PKP i władzami PKP dobrze ponad rok albo i dłużej. (...) No i jest to dopuszczone. Trzymajmy mocno kciuki, żeby to dopuszczenie spełniło wszystkie wymogi techniczne. Dzisiaj możemy powiedzieć z pewnym uspokojeniem, że spełnia, natomiast praktyka pokaże na co dzień, jak będzie funkcjonować to wyjątkowe w skali kraju skrzyżowanie" - mówił kilka tygodni temu Zaleski.

W piątek miasto przygotowało uroczyste otwarcie nowej linii tramwajowej, które uświetnią m.in. parada tramwajów, festyn, koncert zespołu Żuki. Wszystko pod hasłem "Załaduj się dobrą energią". Do 1 września, gdy mają zostać uruchomione regularne kursy, mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z przejazdów nową linią bezpłatnie. Pierwsze składy wyjadą na nowe tory ok. godziny 15.30.

Prezydent Torunia mówił w piątek, że na północy Torunia trwa intensywna urbanizacja. "Jest tam już przedszkole, a w przyszłym roku rozpoczynamy budowę szkoły podstawowej. Komunikacja publiczna nabiera w tym miejscu znaczenia - stąd decyzja o budowie nowej trasy tramwajowej. Tam mieszka już kilka tysięcy osób, a kolejne kilka tysięcy znajdzie tam miejsce zamieszkania" - dodał Zaleski.