Kamień węgielny pod budowę Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage został w niedzielę w Toruniu na Jordankach, w sąsiedztwie Starego Miasta. O tym wydarzeniu, o tej budowie będzie głośno w Polsce i na świecie - podkreślił inicjator powstania Centrum Marek Żydowicz.

fot.: Ivan Kulikov/Adobe Stock/PTWP

Zdaniem Żydowicza, będącego też twórcą i dyrektorem trwającego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energa Camerimage, o budowie Centrum będzie głośno w Polsce i na świecie m.in. za sprawą znamienitych gości Festiwalu.

"Jesteśmy na terenie dawnej fosy, od tego miejsca odbijały się wszystkie wrogie siły, które próbowały wkroczyć do naszego Torunia. ECFC będzie odpierało wszelkie ataki, które mogłyby zagrażać wartościom humanistycznym w sztuce" - powiedział Żydowicz.

Prezydent Torunia Michał Zaleski wskazał, że Jordanki to miejsce w Toruniu szczególne. "ECF Camerimage rozpoczyna w tym miejscu swoje życie, ale w decyzjach rozpoczęło je cztery lata temu. (...) Ta inwestycja zapewni Toruniowi europejską miarę kultury, a w szczególności filmu" - mówił.

Umowę ws. utworzenia i współprowadzenia instytucji kultury o nazwie Europejskie Centrum Filmowe Camerimage podpisali pod koniec września 2019 roku wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz dyrektor festiwalu i jego pomysłodawca Marek Żydowicz. Koszt budowy gmachu ECF Camerimage wyliczono na 600 mln zł.

W pierwszym etapie powstanie studio filmowe, które zbuduje firma Erbud SA. Wykonawca został wyłoniony przed dwoma miesiącami w postępowaniu prowadzonym w formie dialogu konkurencyjnego, którą stosuje się w przypadku projektów szczególnie złożonych i innowacyjnych. Obiekt ma powstać w ciągu 22 miesięcy, a koszt przedsięwzięcia to 89,9 mln zł netto.

Budynek studia filmowego ma robić niezwykłe wrażenie zarówno z zewnątrz, dzięki oryginalnemu projektowi uznanej austriackiej pracowni architektonicznej Baumschlager Eberle Lustenau, jak i w wewnątrz budynku dzięki ultranowoczesnemu wyposażeniu. W studiu będzie można realizować całe filmy, począwszy od rejestracji zdjęć w unikalnej technologii "mixed reality", kończąc na skomplikowanej postprodukcji. Studio filmowe ECFC ma przyciągać do miasta produkcje filmowe, telewizyjne i reklamowe.

Budowa centrum filmowego to inicjatywa twórcy i dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energa Camerimage Marka Żydowicza. Festiwal w 2019 roku, po 20 latach, wrócił do Torunia, gdzie odbywał się w latach 1993-99. Później przeniesiony został do Łodzi, a w 2010 roku do Bydgoszczy. W sobotę w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu rozpoczęła się 31. odsłona imprezy.