Ok. 200 promes dla samorządów wręczono w poniedziałek w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich oraz II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Toruń otrzymał 7 mln zł na dwa zadania konserwatorskie.

Samorządowcy odebrali łącznie ok. 200 promes przyznanych w ramach dwóch programów rządowych.

VI edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych skierowana została do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Do gmin i powiatów trafi łącznie ok. 4,5 mld zł. Za te środki ma zostać zrealizowanych ok. 2000 inwestycji np. remonty dróg, budowa żłobków i przedszkoli czy obiektów sportowych.

Budżet II edycji Programu Ochrony Zabytków to ok. 1,8 mld zł. W jego ramach dofinansowanych zostanie 3200 inwestycji.

"Gmina Miasta Toruń otrzymała wsparcie finansowe dla dwóch projektów: rewitalizacji siedziby katów toruńskich - w wysokości 3,5 mln zł oraz prac konserwacyjnych w kościele p.w. Św. Jakuba - w wysokości 3,43 mln zł. Promesy w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego odebrali zastępcy prezydenta miasta Zbigniew Fiderewicz i Adrian Mól" - poinformował toruński magistrat.

We wręczaniu promes uczestniczyli m.in. szef Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki, "jedynka" PiS w wyborach do Sejmu w okręgu toruńsko włocławskim, posłowie PiS i kandydaci do Sejmu: Joanna Borowiak, Anna Gembicka, Mariusz Kałużny i Jan Krzysztof Ardanowski, a także wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau.