Firma Erbud S.A. została wybrana wykonawcą studia filmowego Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, które powstanie w Toruniu. Obiekt ma powstać w 22 miesiące i kosztować netto ok. 89,8 mln zł. Cała inwestycja otrzymała finansowanie rządowe i miejskie w kwocie 600 mln zł.

"Postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy ruszyło w marcu tego roku, prowadzono je w formule dialogu konkurencyjnego, którą stosuje się w przypadku projektów szczególnie złożonych i innowacyjnych. Realizacją prac budowlanych zainteresowanych było siedem podmiotów, które wzięły udział w przetargu. Finalnie swoje oferty złożyło sześć z nich, najwyżej oceniona została oferta firmy Erbud S.A." - poinformował PAP Roman Tondel, z-ca dyrektora Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage ds. promocji.

Oferta Erbud S.A. opiewa na kwotę netto ok. 89,8 mln zł. Najwyższa z ofert, które wpłynęły, zakładała budowę za 119,5 mln zł. Cztery z sześciu ofert były poniżej 100 mln zł.

Podpisanie umowy ze zwycięzcą uzależnione jest od tego, czy pozostałe firmy uczestniczące w postępowaniu zdecydują się na skorzystanie z procedury odwoławczej. Termin ewentualnych odwołań upływa 11 września.

"Budynek studia filmowego robić będzie niezwykłe wrażenie zarówno z zewnątrz, dzięki oryginalnemu projektowi uznanej austriackiej pracowni architektonicznej Baumschlager Eberle Lustenau jak i w wewnątrz budynku dzięki ultranowoczesnemu, unikalnemu wyposażeniu. W Toruniu realizować będzie można całe filmy, począwszy od rejestracji zdjęć w unikalnej technologii +mixed reality+ kończąc na skomplikowanej postprodukcji. Studio filmowe ECFC przyciągać ma do miasta produkcje filmowe, telewizyjne i reklamowe" - poinformował Tondel.

Obiekt - jak przekazał z-ca dyrektora - ma stać się "naturalnym zapleczem dla całorocznej działalności edukacyjnej, która realizowana będzie w Europejskim Centrum Filmowym Camerimage i która skierowana będzie do osób zainteresowanych sztuką ruchomego obrazu".

"Środki finansowe pozyskane dzięki działalności studia i realizacji w nim produkcji filmowych wspierać będą utrzymanie całego obiektu. Budowa studia to pierwszy etap inwestycji, w drugim etapie zbudowana zostanie pozostała część siedziby ECFC, a w niej sala główna mogąca pomieścić ponad 1500 widzów, Centrum Edukacji, przestrzeń targowa, Dom Kina oraz parking podziemny" - wskazał Tondel.

Festiwal EnergaCamerimage w 2019 roku, po 20 latach, wrócił do Torunia, gdzie odbywał się w latach 1993-99. Później przeniesiony został do Łodzi, a w 2010 roku do Bydgoszczy. W Toruniu ma powstać gmach Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, jego koszt wyliczono na 600 mln zł. Umowę ws. utworzenia i współprowadzenia instytucji kultury o nazwie Europejskie Centrum Filmowe Camerimage podpisali pod koniec września 2019 roku wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz dyrektor festiwalu i jego pomysłodawca Marek Żydowicz.