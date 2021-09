Tosca wprowadza nową usługę w łańcuchu dostaw

Tosca, światowy lider w dziedzinie poolingu pojemników i palet wielokrotnego użytku dla łańcuchów dostaw, zaprezentował kompleksową usługę IoT o nazwie Asset IQ.

Autor: informacja prasowa

Data: 16-09-2021, 14:22

Tosca wprowadza nową usługę w łańcuchu dostaw. fot. Tosca

Tosca Asset IQ to IoT łańcucha dostaw, który dostarcza krytyczne dane i spostrzeżenia dotyczące wydajności łańcucha dostaw. Partnerzy będą go używać do znajdowania wydajności i usuwania wąskich gardeł, co prowadzi do lepszej wydajności.

Usługa Asset IQ obejmuje wyposażenie połączonych produktów Tosca wielokrotnego użytku w aktywną technologię IoT i raportowanie danych w czasie rzeczywistym na pulpicie nawigacyjnym dostępnym dla klientów na ich własnych komputerach i urządzeniach mobilnych. Tosca będzie współpracować z klientami w celu ustalenia najlepszego dla nich rozwiązania, łącząc technologię Asset IQ i produkty z szerokiego portfolio palet wielokrotnego użytku, pojemników zbiorczych, ekspozytorów, skrzynek i wózków, które najlepiej odpowiadają potrzebom klientów. Podstawowe możliwości obejmują lokalizację zasobów w czasie rzeczywistym, możliwość wykrywania wycieków zasobów oraz monitorowanie wykorzystania zasobów, czasów cykli i ogólnej wydajności puli.

Eric Frank, dyrektor generalny Tosca, jest podekscytowany wprowadzeniem Asset IQ zarówno na rynki Stanów Zjednoczonych, jak i EMEA. „Zdolność do rejestrowania i rozumienia danych jest jednym z najważniejszych sposobów, w jaki firma może zrozumieć rzeczywistą wydajność i zidentyfikować ulepszenia, które można wprowadzić. Widzimy ogromny potencjał dla naszych klientów w zakresie optymalizacji wydajności w ich łańcuchach dostaw dzięki połączeniu naszej wysokiej jakości produkty dzięki inteligentnym analizom dostarczanym przez nasze technologie IoT”.

Tosca Asset IQ umożliwia organizacjom śledzenie produktów w łańcuchu dostaw i wykorzystanie mniejszej puli zasobów wielokrotnego użytku, zmniejszając ogólną ilość odpadów i wspierając gospodarkę o obiegu zamkniętym. Oprócz oferowania możliwości śledzenia produktów i zasobów w łańcuchu dostaw, Asset IQ zapewnia zaawansowane funkcje, takie jak temperatura, wilgotność, wibracje, zapasy, pogoda i śledzenie higieny.

Tosca jest światowym liderem w dziedzinie opakowań wielokrotnego użytku i poolingu dla łańcuchów dostaw żywności.