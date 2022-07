Trackvertising i marki spożywcze w teledyskach. Jak to się robi?

Autor: Anna Wrona

Data: 08-07-2022, 07:40

Przybywa współprac marek spożywczych z piosenkarzami. Co trzeba zrobić, żeby ulokować produkt w teledysku? Jak zrobić to dobrze i na co uważać?

Trackvertising to współpraca artysty z marką, w ramach której powstaje dedykowany, spersonalizowany teledysk-reklama; fot. kardy z teledysków

Trackvertising: Co to jest?

Piosenki i teledyski zrealizowane dla konkretnego produktu to coraz bardziej widoczne w Polsce zjawisko. W ostatnim czasie w takie współprace weszli m.in. Viki Gabor (ciastka Hit w teledysku „So What”), Young Leosia (Tiger w teledysku "Rok Tygrysa") czy Julia Żugaj (shake KFC w piosence Shake).

O skuteczność takiej formy reklamowania produktów portalspozywczy.pl zapytał Annę Ledwoń, Co-founder & Creative Director w agencji More Bananas, Marka Myślickiego, Chief Growth Officer Stor9 oraz Pawła Jaroszyńskiego, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.

– Marki promowały i lokowały swoje produkty w teledyskach od dawna. To powracająca moda. Samo umieszczanie produktu w teledysku ma swoją nazwę: trackvertising. Trackvertising, czyli współpraca artysty z marką, w ramach której powstaje dedykowany, spersonalizowany teledysk - reklama. To zdecydowana różnica pomiędzy product placement. Trackvertising jest bardzo szczery w przekazie, komunikacja reklamowa jest otwarta. Odbiorca reklamy od razu wie, z czym ma do czynienia – tłumaczy Anna Ledwoń, Co-founder & Creative Director w agencji More Bananas.

– Muzyka od lat jest doskonałym nośnikiem reklamy, a liczne brandy z chęcią angażują się w projekty gwiazd i tym bardziej pokazują swoje produkty w teledyskach. Obecnie większość teledysków konsumowana jest jako video w sieci, co daje jeszcze więcej możliwości wykorzystania licznych narzędzi oferowanych przez platformy czy też tworzenie jeszcze bardziej dedykowanych aktywacji. Nie ma też większego blurowania lokowania, jak miało to w przypadku emisji materiałów w telewizjach muzycznych – wyjaśnia Marek Myślicki, Chief Growth Officer Stor9.

Jak wymienia, na świecie marki są obecne w teledyskach prawie od początku ich istnienia: od Adidasa do Gucci, od napojów energetycznych do Coca Coli czy Pepsi, od Forda do Rollce Rollce’a.

– W Polsce lokowanie w teledyskach stało się popularne wraz z pojawieniem się u nas stacji muzycznych takich jak VIVA, MTV czy 4Fun, a obecna popularność Youtube czy też TikTok’a tylko pomaga temu sposobowi promocji. Teledysk może być doskonałym nośnikiem reklamy i to nie tylko przez lokowanie, ale także projekty muzyczne tworzone pod szyldem marki w ramach których także powstają teledyski – jak np. Reebok Hip Hop Tour Bus z 2002, T-Mobile Electronic Beats, Męskie Granie, czy Projekt Tymczasem stworzony przez markę EB – wymienia Myślicki.

Jak lokować markę spożywczą w teledysku?

Czy obecność marki w teledyskach to dobry sposób na promocję marki spożywczej?

–Tak, pod warunkiem, że wybór danego wykonawcy/gatunku muzyki będzie pasował do produktu, który reklamujemy – odpowiada Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.

– Kluczowa jest grupa docelowa, do której chcemy trafić. Oczywistym jest, że jeśli promujemy produkt przeznaczony dla młodzieży, to nie będziemy go lokowali w teledysku Maryli Rodowicz czy Beaty Kozidrak. Za wyborem tej formy promocji przemawia też wciąż niesłabnąca popularność tego formatu na portalu YouTube. Teledyski muzyczne wciąż są bardzo chętnie oglądanym contentem na tym portalu. Oczywiście nie jest to dobra opcja dla każdego – produkt musi pasować do wykonawcy i do muzyki. Z pewnością trudniej mają produkty alkoholowe oraz te, które są stworzone na bazie konopi, co pokazał nam dobitnie case Ekipy i lokowania w ich teledysku piwa Buh – zaznacza Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.

Niezwykle ważne jest też umiejętne osadzenie produktu w tzw. aktywnych scenach.

– Chodzi o to, aby tak zbudować scenariusz teledysku, aby reklamowany produkt pojawił się w ciągu następujących po sobie wydarzeń. Pojawienie się reklamowanego produktu musi być po prostu dobrze uzasadnione fabularnie. Nie może być tak, że produkt pojawia się nagle, w całkowicie nieuzasadniony sposób. Możemy wtedy wywołać efekt odwrotny od zamierzonego i wywołać u odbiorcy uczucie sztuczności. Ważne jest także, aby nie przesadzić z czasem przeznaczonym na lokowanie i nie zamienić teledysku w reklamę – dodaje.

Anna Ledwoń zaleca, by od początku być szczerym i jasno informować o współpracy, szczególnie jeżeli naszą grupą jest młode pokolenie (Z albo Alpha).

– Nachalna reklama, sztuczne lokowanie produktu zdecydowanie się tutaj nie sprawdzi. Liczy się szczerość, autentyczność i jasne informowanie o współpracy – radzi Co-founder & Creative Director w agencji More Bananas.

– Czy warto? Oczywiście to zawsze finalnie rachunek zysków i strat w excelu. Natomiast według mnie: zdecydowanie tak. Branża spożywcza to emocje. Emocje, które najprościej dostarczyć poprzez muzykę. Działa tutaj zasada autorytetu (artysta, którego cenimy), zasada lubienia i sympatii (artysta, którego lubimy), dodatkowo za sukcesem reklamy niejednokrotnie stoi właśnie chwytliwa melodia. To również świetna opcja, przy doborze odpowiedniego artysty, na pozycjonowanie swojej marki i budowanie świata skojarzeń z nią związanych. Dodatkowo: żyjemy w erze ślepoty banerowej. Jako Polacy jesteśmy w europejskiej czołówce blokowania reklam. Mówiąc kolokwialnie: omijamy je szerokim łukiem. Co innego z utworem, który lubimy – podkreśla.

Także Marek Myślicki ostrzega przed nachalnym lokowaniem i radzi zachowanie równowagi między marką a artystą.

–Jest jedna prosta zasada: nie należy być nachalnym i wkraczanie w świat artysty, jakim jest teledysk, powinien cechować się szacunkiem i zrozumieniem zasad w nich panujących. Jeżeli marka traktuje teledysk artysty jako czysty spot reklamowy, bardzo często wychodzi z tego słabej jakości produkcja. Jeżeli natomiast ten szacunek jest zachowany, a koncepcja na lokowanie ciekawa, to często możemy pomyśleć, że to wcale nie jest lokowanie, a ten produkt po prostu idealnie tam pasował. W sieci można znaleźć mnóstwo przykładów na nieudane lokowanie – wolę nie przywoływać przykładów, ale bardzo łatwo można sobie sprawdzić, kto nie podołał zasadzie zachowania równowagi między marką a artystą – mówi Chief Growth Officer Stor9.

Jak współpracować z piosenkarzem?

Ekspertów zapytaliśmy również o to, czy piosenkarze chętnie biorą udział w takich realizacjach i czy jest to dobrze widziane w ich środowisku.

Anna Ledwoń przyznała, że sami piosenkarze, piosenkarki, zespoły dość chętnie biorą udział w takich przedsięwzięciach, o ile: marka ma pomysł, który artysta może zrealizować w ramach własnej marki i pasuje to do jego wizerunku, wynagrodzenie jest adekwatne do formatu, włożonej pracy, zasięgu i popularności artysty, a przede wszystkim – o ile artysta w ogóle wchodzi w jakiekolwiek współprace płatne.

Paweł Jaroszyński zaznacza, że wykonawca musi liczyć się z ryzykiem, że zostanie przez swoich fanów posądzony o to, że "się sprzedał". Szczególnie mocno tyczy się to bardziej alternatywnych wykonawców.

– Dla wielu mniejszych jest to sposób pokrycia kosztów powstania teledysku, dla innych nie sposób przejść obojętnie wobec dużych pieniędzy oferowanych przez marki. Niektórzy zaś odmawiają z powodów ideologicznych. W większości jednak, jeżeli powstanie ciekawa koncepcja i pomysł, artyści są gotowi na umieszczenie marki w swoim teledysku. Wielu także promuje swoje produkty spożywcze w teledyskach jak np. Kizo, który jednocześnie stoi za batonem Kizzers czy mrożoną pizzą Sukcesiliana. Oba produkty często obecne są w jego teledyskach – wskazuje Marek Myślicki.