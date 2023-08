Spółka Tramwaje Śląskie zamówiła za blisko 10 mln zł modernizację układu torowego i sieciowego w części zajezdni w chorzowskiej dzielnicy Batory. Zamówienie prac w zajezdni, będącej główną siedzibą firmy, jest ostatnim jej ponadmiliardowego projektu unijnego na lata 2014-20.

Jak przekazał PAP w poniedziałek rzecznik spółki Andrzej Zowada, prace w drugiej części układu torowego zajezdni w Chorzowie Batorym - gdzie mieści się Zakład Usługowo-Remontowy TŚ - wykona za 9,3 mln zł brutto krakowska spółka KZN Rail. Roboty rozpoczną się w październiku br. i potrwają osiem miesięcy - przy najwyżej czteromiesięcznym wyłączeniu z ruchu terenu budowy.

Obecnie teren zajezdni w Batorym jest wykorzystywany jako pętla końcowa kilku linii, kursujących zmienionymi trasami ze względu na remonty w innych częściach sieci, m.in. w Świętochłowicach, przy granicy z Chorzowem. Wyłączenie teraz części chorzowskiej zajezdni skomplikowałoby organizację komunikacji tramwajowej w centralnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zowada przypomniał w poniedziałek, że pierwszą część układu torów w zajezdni w Batorym przebudowano w 2015 r. Tamta inwestycja objęła część frontową zakładu i była jednym z ostatnich zadań realizowanego wówczas przez spółkę unijnego projektu z poprzedniej perspektywy o wartości ok. 850 mln zł.

"Po ośmiu latach historia się powtarza: podpisana właśnie umowa wykonawcza jest ostatnią, w ramach +Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego+, współfinansowanego przez Unię Europejską. Prace obejmą tym razem wewnętrzną część terenu zakładu" - wskazał Zowada.

Cytowany przez niego prezes TŚ Bolesław Knapik wyjaśnił, że prace w wewnętrznej części zakładu będą w pewnym stopniu łatwiejsze do zorganizowania, niż osiem lat temu, ich zakres będzie jednak szerszy: wymaga dużej liczby komponentów torowych, jak rozjazdy, krzyżownice czy zwrotnice. "Ważne, aby generalny wykonawca zgromadził niezbędny materiał, zanim przystąpi do prac" - zastrzegł Knapik.

Inwestycja obejmie prace na układzie torowym i torowo-drogowym o długości ok. 700 metrów toru pojedynczego, w tym przebudowę torów tramwajowych z zastosowaniem technologii bezpodsypkowej i podsypkowej, zabudowę konstrukcji torowiska w systemie zintegrowanej nawierzchni torowo-drogowej czy wykonanie konstrukcji nawierzchni z kostki granitowej z odzysku.

Zabudowywane będą elementy systemu smarowania szyn, ogrzewane rozjazdy, połączenia międzytokowe i międzytorowe, przebudowywane będą chodniki i droga wzdłuż hali ZUR. Zakres robót obejmie również przebudowę kabli zasilających, powrotnych i sterowniczych, przebudowę i budowę odwodnienia torowiska oraz ewentualną przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

TŚ zadaniem w Batorym zamierzają zakończyć unijny projekt modernizacji infrastruktury tramwajowej w GZM na lata 2014-20. Wartość projektu początkowo szacowano na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania); według ostatnich informacji przekroczyła już ona 1,5 mld zł. Przedsięwzięcie objęło remonty ok. 100 km torowisk, budowę dwóch nowych odcinków linii oraz zakup 55 tramwajów.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach). Codziennie w dni robocze na trasy wyjeżdża ok. 200 wozów.