Trans Polonia w 2019 roku z najwyższymi wynikami od 15 lat

W ujęciu sprzedażowym, przychody segmentu paliwowego wyniosły 157,4 mln zł (+8,3 proc. r/r), a obszaru logistyki płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych: 97,8 mln zł (+15,4 proc. r/r). Wśród grup asortymentowych, najwyższy wzrost został odnotowany w logistyce mas bitumicznych (+30,1 proc. r/r do 29,2 mln zł), co wynikało z dobrej koniunktury infrastrukturalnej. 12,8 proc. zwyżkę (do 143,7 mln zł) osiągnęły przewozy paliw (wzrost konsumpcji detalicznej). Skala usług logistyki płynnych produktów spożywczych była wyższa o 11,1 proc. (wyniosła 15,6 mln zł), a chemikaliów o +9,7 proc. r/r (53 mln zł).

TPG z powodzeniem rozwijała zapoczątkowany w 2018 roku obszar transportu sypkich cementów (wzrost z 4,1 do 6,2 mln zł).

- 2019 rok zaprezentował potencjał sprzedażowy i wynikowy Grupy Trans Polonia. Efektywnie działaliśmy

w warunkach sprzyjającej koniunktury, zwiększając pozycję rynkową TPG w Polsce i na rynkach zagranicznych. Mimo wyzwań rynkowych 2020 roku związanych z ewentualnym spowolnieniem gospodarczym, z dużym spokojem patrzymy na kolejne kwartały. Zdywersyfikowany biznes w ujęciu produktowym i geograficznym, komfortowa sytuacja gotówkowa zobrazowana ponad 57,7 mln środków pieniężnych (wg stanu na koniec 2019 roku), 15-letnie krów how, kompetencje kadrowe i najnowocześniejsze jednostki przewozowe to czynniki wspierające nas w realizacji wyznaczonych celów operacyjnych i strategicznych – mówi Dariusz Cegielski, Prezes Zarządu Trans Polonia S.A.

W 2019 roku TPG osiągnęła 45,9 mln zł zysku EBITDA (vs. 27 mln zł r/). Na tę wartość wpłynęła wyższa skala sprzedaży oraz implementacja przepisów MSSF 16. Po korekcie o niniejszy standard, EBITDA po raz pierwszy w 15-letniej historii Grupy przekroczyłaby 30 mln zł (dokładnie 31,7 mln zł). Ponadto zysk netto rzędu 12 mln zł to również najwyższa od powstania Grupy wartość (w 2017 roku wynik netto wyniósł 10,5 mln zł).

- Dynamika wzrostu EBITDA na poziomie 17,5 proc. jest niemal dwukrotnie wyższa wobec tempa budowy przychodów w wys. 9 proc. To pozytywnie wpłynęło na poziom naszych marż - rentowność EBITDA 2019 roku wyniosła 12,1 proc. wobec 11,2 proc. przed rokiem. Szczególnie cieszy wysoki odczyt tej kategorii zysku

w IV kwartale minionego roku w postaci 8,2 mln zł (oczyszczonych o MSSF). Osiągnęliśmy wtedy wysokie tempo wzrostu kwartalnej EBITDA (+18,8 proc. r/r). To dowód na skuteczną politykę handlową i optymalizację kosztową, pozwalającą na ciągłą poprawę efektywności usług – mówi Krzysztof Luks, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.