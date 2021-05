Transformacja energetyczna kluczowa dla firm spożywczych

Transformacja energetyczna ma dla producentów i przetwórców żywności znaczenie kluczowe zarówno pod względem ekonomicznym jak i wizerunkowym - mówi serwisowi GOZ Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności, fot. PTWP

Albo w Polsce dojdzie do szybkich zmian i dekarbonizacji energetyki, albo eksport naszej żywności, który stanowi 30% całej produkcji, może zostać zagrożony.

Cele związane z redukcją śladu węglowego są wpisane w odpowiedzialność społeczną każdej dużej firmy spożywczej.

Dobrym przykładem są inwestycje w tworzenie zielonej energii poprzez ponoszenie inwestycji w biogazownie.

Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności w rozmowie z serwisem GOZ podkreśla, że przemysł spożywczy należy do trzeciego pod względem energochłonności sektora światowej gospodarki.

- Wynika to nie tylko z dużej energochłonności procesu produkcji, ale również z konieczności zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności w procesie magazynowania i transportu. Wzrastające koszty energii mają swoje realne odzwierciedlenie w cenie produktu, a co za tym idzie, wpływają na konkurencyjności zarówno na rynku krajowym i zagranicznym - mówi.

- Producenci w krajach znacząco bardziej zaawansowanych w transformacji energetycznej, z dużo większym udziałem energii pochodzących z OZE, będą zyskiwać coraz większą przewagę na rynku UE. Oznacza to, że albo w Polsce dojdzie do szybkich zmian i dekarbonizacji energetyki, albo eksport naszej żywności, który stanowi 30% całej produkcji może zostać zagrożony - zaznacza.

Zdaniem eksperta, konsumenci w Polsce i na świecie są coraz bardziej świadomi wpływu zużycia energii na środowisko i zmiany klimatyczne.

- Cele związane z redukcją śladu węglowego są wpisane w odpowiedzialność społeczną każdej dużej firmy spożywczej. W UE trwają dyskusje nad specjalnym znakowaniem produktów pozwalającym konsumentom na szybką identyfikację wpływu danego produktu na emisję CO2. Jeżeli znakowanie miałoby przypominać znakowanie takie jak na urządzeniach AGD, to przy obecnej strukturze wytwarzania energii w Polsce nasze produkty lokowałyby by się gdzieś między oznaczeniem D lub nawet niżej. Oznacza to, że z jednej strony wszyscy producenci muszą inwestować zarówno w redukcję zużycia energii jak i w tworzenie źródeł energii odnawialnej, z drugiej strony musi dojść do zmiany strukturalnej w produkcji energii na poziomie całego kraju - tłumaczy Gantner.

Zauważa, że zielona transformacja to proces, który będzie trwał przynajmniej przez najbliższe dwie dekady.

- W branży spożywczej tkwi pod tym względem olbrzymi potencjał, jednak do jego wykorzystania potrzebne są duże nakłady inwestycyjne. Dobrym przykładem są inwestycje w tworzenie zielonej energii poprzez ponoszenie inwestycji w biogazownie. Wraz z rozwojem sektora produkcji biogazu rolniczego, rośnie znaczenie energetycznego wykorzystania produktów ubocznych z rolnictwa i pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego - mówi.

- W Krajowym Planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 potencjał energetyczny sektora rolno-spożywczego w zakresie produkcji biogazu rolniczego został oszacowany na ponad 7,8 mld m3 rocznie. Jeżeli do tego dodamy ilość energii, jaką przedsiębiorstwa mogą uzyskać poprzez wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej, to cel jakim jest większa niezależność i elastyczność energetyczna, wydaje się realny do osiągnięcia - dodaje.

- Oczywiście warto pamiętać o dodatkowych działaniach, jakim jest chociażby poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Tylko holistyczne podejście do pozyskiwania i wykorzystania energii może przynieść wymierne korzyści finansowe dla firmy, środowiska naturalnego i konsumentów. Niskoemisyjne lub nawet zeroemisyjne zakłady to cel, który jest do osiągnięcia przez branżę spożywczą w Polsce, jednak wymaga to zarówno nakładów jak i czasu. Stąd wszelkie działania mające na celu optymalizację kosztów energii należy uznać za wysoce pożądane - podkreśla Andrzej Gantner.

Jego zdaniem zobowiązania dotyczące redukcji emisji CO2 , a co za tym idzie zwiększanie efektywności energetycznej i korzystanie z OZE nie są już tylko elementem społecznej odpowiedzialności biznesu, ale ważnym kierunkiem rozwoju przedsiębiorstw i warunkiem utrzymania konkurencyjności na rynku.

- Konsumenci zwracają coraz większą uwagę na to, w jaki sposób firma oddziałuje na środowisko. Czy korzysta np. z energii odnawialnej, jaki ślad węglowy powoduje wytwarzanie danego produktu. Firmy, które inwestują w dekarbonizację i zwiększanie efektywności energetycznej, coraz częściej wykorzystują to w budowaniu swojego wizerunku i wizerunku swoich produktów - tłumaczy.

- Żeby wspomóc branżę żywnościową w tym procesie, potrzebne jest zapewnienie dostępu do OZE na znacząco większą skale niż obecnie. Cała polityka państwa powinna być, tak jak to jest w innych krajach, nakierowana na przebudowę systemu energetycznego - dodaje.

Zauważa, że wsparciem dla firm żywnościowych w osiąganiu celów środowiskowych mogą być między innymi takie programy jak Demand Side Response, które pozwalają zmniejszać koszty w firmie, podnosić efektywność energetyczną przedsiębiorstw oraz stabilność systemu elektroenergetycznego.

- Zwiększenie stopnia uniezależnienia się przedsiębiorstw od dostaw tradycyjnej energii i tym samym korzystania z programów DSR jest bez wątpienia działaniem korzystnym dla firmy. Jednak potrzeba znacząco większej promocji tego typu rozwiązań, a przede wszystkim premiowania firm, które poprzez poniesione nakłady znacząco zwiększyły udział OZE przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności energetycznej. Potrzebujemy rozwiązań systemowych począwszy od preferencyjnych warunków finansowania, a skończywszy na realnych korzyściach finansowych przy korzystaniu z programów DRS. Ważne jest, aby wspierać w ten sposób zarówno duże jak i średnie oraz małe zakłady przetwórcze - podsumowuje Andrzej Gantner.

