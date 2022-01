Transformacja energetyczna w przemyśle. Polscy naukowcy z innowacyjnym projektem

Naukowcy Politechniki Łódzkiej biorą udział w europejskim konsorcjum FLEXIndustries. Zbudują projekt instalacji, która ma umożliwiać produkcję energii przy wykorzystaniu ciepła odpadowego.

Data: 09-01-2022, 10:01

Naukowcy Politechniki Łódzkiej badają transformację energetyczną dużych zakładów przemysłowych. fot. PAP/Grzegorz Michałowski

Politechnika Łódzka realizuje innowacyjny projekt energetyczny

- Jesteśmy dumni, że realizujemy pierwszy na Politechnice Łódzkiej projekt Horyzont Europa. Jest to świetny przykład długofalowej współpracy na linii przemysł-nauka. FLEXindustries to drugi projekt europejski realizowany przez pracowników Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ we współpracy z firmą K-Flex. Niedawno rozpoczęliśmy projekt EU Green Deal poświęcony gospodarce cyrkularnej – mówi kierownik projektu na PŁ, dr inż. Grzegorz Liśkiewicz z Wydziału Mechanicznego.

Konsorcjum FLEXindustries utworzy 7 modelowych transformacji dużych zakładów przemysłowych, obejmując warstwę techniczną, cyfrową oraz biznesową. W ramach projektu powstaną pokazowe instalacje w zakładach w Turcji, Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, Włoszech oraz w polskiej firmie K-FLEX Łódź – Uniejów. Partnerzy wdrożą w nich inteligentne systemy zapewniające mniejsze zużycie energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, odzysk ciepła odpadowego oraz zmniejszenie emisji CO2.

Produkcja energii z ciepła odpadowego

- Budżet dla PŁ wynosi 537 750 euro. W ramach projektu zbudujemy prototyp instalacji ORC (ang. organic rankine cycle), która umożliwia produkcję energii, wykorzystując ciepło odpadowe. ORC to znana technologia, jednak nasza koncepcja obejmuje zastosowanie niekonwencjonalnej konstrukcji turbiny. Istnieje wiele zakładów przemysłowych, w których ciepło jest oddawane wprost do otoczenia. Odzysk ciepła zmniejsza środowiskowe skutki takiej sytuacji, dając w zamian dodatkową energię elektryczną - mówi dr inż. Filip Grapow z Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ, jeden z autorów koncepcji projektu.

W ramach FLEXindustries ponad 17 mln euro zostanie przeznaczone na nowatorskie rozwiązania wspomagające inteligentną transformację energetyczną w dużych zakładach przemysłowych. Uczestnicy konsorcjum mają nadzieję, że wypracowane w ramach projektu dobre praktyki, otworzą drogę do podobnych transformacji w innych europejskich zakładach przemysłowych.