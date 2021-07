Transport intermodalny to sposób na wyzwania zrównoważonego rozwoju

Zmiana klimatu jest nieunikniona, a jej skutki mogą być dotkliwe dla społeczeństw i krajów. Sektor transportu jest w dużym stopniu odpowiedzialny za zanieczyszczenie powietrza – odpowiada za około 20-25% emisji gazów cieplarnianych. Dziesiątki tysięcy firm dążą do tego, aby ich logistyka była bardziej zrównoważona. C.H. Robinson stawia czoła wyzwaniom na różne sposoby – jednym z nich jest oferta transportu intermodalnego, która pomaga przewoźnikom i firmom logistycznym być bardziej eko.

Aby zapobiec groźnym zmianom klimatycznym, Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Niestety Polska od lat znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej, które emitują najwięcej CO2 do atmosfery. Polska musi więc zmierzyć się z radykalnym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Liczy się każde działanie, a tak znaczący sektor gospodarki jak transport może wspierać wysiłki całej gospodarki w redukcji emisji szkodliwych gazów.

Zrównoważony rozwój cieszy się coraz większym zainteresowaniem w branży logistycznej. Transport intermodalny jest uważany za bardziej wydajny i zrównoważony. Przeniesienie nawet części przewożonych ładunków z dróg na kolej wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Transport intermodalny może zmniejszyć negatywny wpływ łańcucha dostaw na środowisko. Jako opcja bardziej przyjazna dla środowiska, transport intermodalny może pomóc firmom osiągnąć ich cele zrównoważonego rozwoju.

W C.H. Robinson zainteresowanie zrównoważonym rozwojem jest napędzane przez nadawców i jest tworzone dla nadawców. Intermodalne usługi kolejowe oferowane przez C.H. Robinson oznaczają większą wydajność, a także lepszą optymalizację wydatków. Wprowadzenie modelu transportu intermodalnego jest preferowane na całym świecie, ponieważ oferuje on także korzyści środowiskowe, takie jak zmniejszona emisja CO2, cząstek stałych i N2O oraz mniejsze zużycie oleju napędowego, co stanowi wyjątkowo ważny aspekt w erze szybko wyczerpujących się zasobów naturalnych – powiedział Olivier Gonon, dyrektor ds. zarządzania przewoźnikami, C.H. Robinson Europe.

Opłacalne kosztowo

Klienci firmy C.H. Robinson czerpią korzyści z bardziej przewidywalnych cen, a także niższych kosztów obsługi, co pozwala zaoszczędzić im nie tylko czas, ale także pieniądze. Transport intermodalny jest bardziej energooszczędny, a rozszerzenie tego typu usług oznacza dla klientów możliwość przewożenia ładunków po niższych kosztach. Przechowywanie towarów w tym samym kontenerze, w zasadzie od początku do końca trasy, zmniejsza również ilość przeładunków. Minimalizuje to potencjalne uszkodzenia i straty, a także pomaga poprawić bezpieczeństwo przewożenia wrażliwych ładunków. Ponadto opłaty za kontenery intermodalne są zwykle niższe niż za ładunki całopojazdowe. Dzieje się tak, ponieważ kontenery są zazwyczaj mniejsze, przez co zajmują mniej miejsca na doku. Są również łatwiejsze do załadunku i rozładunku, co redukuje czas pracy oraz jej koszty.

Kolej jest zdecydowanie bardziej oszczędna pod względem zużycia paliwa w porównaniu z innymi środkami transportu. Tak więc transportowanie ładunku przez większą część trasy koleją może znacząco wpłynąć na wyniki finansowe klientów. Niestety sieć połączeń kolejowych z trudem dociera do wszystkich miejsc, a w związku z tym najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest łączenie różnych środków transportu: głównie pociągów i samochodów ciężarowych. Takie połączenie wymaga pełnej widoczności łańcucha dostaw.

Widoczność przede wszystkim

Nawet firmy zaangażowane w zrównoważony rozwój zmagały się z oceną swoich emisji w złożonych, wieloaspektowych łańcuchach dostaw. Nadawcy oczekują widoczności — zarówno w czasie transportu drogowego, jak i kolejowego. Wiedza o tym, gdzie znajduje się przesyłka szybko stała się oczekiwaniem, a nie wyjątkiem. Firmy i konsumenci chcą dostawać powiadomienia w czasie zbliżonym do rzeczywistego, interesuje ich każdy krok jaki pokonuje ich produkt. Platforma Navisphere Vision C.H. Robinson pomaga spedytorom śledzić, monitorować, a nawet na bieżąco reagować na wszelkie zakłócenia łańcucha dostaw w skali globalnej.

Oparte na najnowszych rozwiązaniach kompleksowe narzędzia widoczności platformy technologicznej Navisphere, takie jak opcje śledzenia, łączność GPS czy raporty o statusie kierowcy, pozwalają naszym klientom otrzymywać informacje w czasie rzeczywistym na każdym etapie transportu ich przesyłek. Pomaga to podejmować korzystniejsze dla ich biznesu decyzje. Nadawcy chcą, aby ich operacje były bardziej wydajne i ekologiczne, a nasz transport intermodalny może zapewnić im sukces w realizacji tych celów – dodał Olivier Gonon.

Kluczową technologią dla usług intermodalnych jest zdolność do przechwytywania informacji w czasie rzeczywistym, czyli podczas odbioru i dostawy. Uzyskanie informacji o tym, że ładunek znajduje się w posiadaniu linii kolejowych nie jest trudne. Wyzwaniem jest połączenie wszystkich danych od różnych przewoźników, które będą wykorzystywane do oceny przemieszczania tego ładunku. W rezultacie korzystanie z jednego, globalnego systemu zarządzania transportem, takiego jak Navisphere©, jest niezbędne do zapewnienia płynnego procesu śledzenia transportu.