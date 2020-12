Transport produktów spożywczych odporny na pandemię

- Wielkość przewozów jest podobna do ubiegłorocznej. Zmieniła się jednak ich struktura. Nie wozimy już żywności do hurtowników obsługujących kanał HoReCa: hoteli, restauracji, cateringu, więcej towaru dostarczamy za to do retailu i dyskontów. Widzimy też gwałtowny rozwój producentów gotowych wyrobów spożywczych - mówi Wojciech Czyż, dyrektor handlowy Nagel-Group w Polsce, firmy zajmującej się transportem żywności.