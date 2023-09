Marka Oryginalny Sok będzie obecna w tym roku na Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Hasłem przewodnim tegorocznego Forum jest TRENDS TALKS! Jak wyglądają obecnie trendy konsumenckie, mając na uwadze to, że jednak inflacja dała się mocno we znaki Polakom?



Marka Oryginalny Sok będzie obecna w tym roku na Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Porozmawiamy o trendach na rynku soków i napojów oraz strategii na zbudowanie silnej marki spożywczej na lata.

Trendy na rynku spożywczym a inflacja

- Inflacja mocno dała się we znaki, natomiast my, jako marka Oryginalny Sok jesteśmy marką, która produkuje 100% soki, czyli ważny aspekt w kontekście naszego zdrowia i dbania o siebie, oraz jesteśmy marką premium, czyli marką, która oferuje pewną jakość za adekwatną cenę. Dlatego, mimo że inflacja jest czynnikiem bardzo istotnym dla nas, ponieważ wzrost cen surowców czy energii bardzo mocno wpłynął na naszą działalność, jednak w przypadku naszej marki, oferującej pewną wartość i gwarancję jakości dalej utrzymujemy trend wzrostowy. Natomiast wiele aspektów jest takich, które musimy wewnętrznie zmieniać, by utrzymać cenę akceptowalną dla klienta końcowego - tłumaczy Krystian Krystoforski, Manager ds. Marketingu i PR w Biurkom Flampol, czyli firmie, która jest właścicielem marki Oryginalny Sok.

Oryginalny Sok. Trendy na rynku napojowym

Na jakich trendach bazuje marka Oryginalny Sok?

Zdaniem Krystiana Krystoforskiego, to się zmienia w zależności od sytuacji na rynku.

- Zauważamy, ze klient ceni sobie różnorodność. Kilka lat temu ograniczaliśmy się do podstawowych smaków i klient nadal jest wierny jabłku, grejpfrutowi, natomiast nie szuka tylko tego, ale też produktów sezonowych: w sezonie letnim są to cytrusy, w sezonie jesiennym - kiszonki, warzywa. Trzeci trend to elastyczność w wariantach. Żeby to wszystko z sukcesem połączyć musi być zagwarantowana jakość, bo możemy klienta zaskakiwać, ale jakość jest kluczem do sukcesu - mówi.

Jak stworzyć produkt na lata? Współpraca z influencerami

Kluczem jest jakość, ale też stworzenie produktu "na lata", uniwersalnego i opierającego się modom.

- Oferowanie wartości "na lata" jest bardzo istotnym elementem. My, jako Oryginalny Sok jesteśmy w kontynuacji kampanii #myoryginalni, gdzie staramy się klientowi pokazać naszą oryginalność, ale też porozmawiać z klientem o jego oryginalności. Staramy się pokazać "ludzką twarz" marki poprzez prezentację osób, które stoją za produkcją naszych soków, pokazujemy zakład produkcyjny, naszych dostawców, dostawy do sklepów, i przez to staramy się zbudować wartość utożsamiania się klientów z marką. To oczywiście jest możliwe tylko wtedy, gdy konsekwentnie będziemy dbać o jakość, bo jeżeli klient chce się utożsamić z produktem, a zawiedziemy go jakościowo, to się to nie uda. Z drugiej strony jeżeli klient wie, że otrzymuje daną jakość przez lata, zawsze łatwiej będzie mu wrócić do marki - tłumaczy Krystian Krystoforski.

Jak dodaje, receptą marki Oryginalny Sok jest to, żeby być konsekwentnym w oferowaniu pewnej wartości, wychodzić do klienta, współpracować z wieloma osobami, aby łatwo i bezpośrednio komunikować się z klientem.

- Zależy nam, aby łatwo i szybko dostać feedback i żeby klient miał poczucie, że uczestniczy w budowaniu naszej marki - dodaje.