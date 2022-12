Mintel wskazał w raporcie "Trendy na globalnym rynku konsumenckim" kluczowe czynniki, które wpływają i będą wpływać na decyzje i zachowanie konsumentów.

Trendy 2023. Czego pragną konsumenci - dzisiaj i jutro?/fot. shutterstock

Trendy konsumenckie: Pod kontrolą

W niepewnych czasach konsumenci pragną poczucia kontroli nad swoim życiem. Marki mogą przekazywać odpowiednie informacje i oferować opcje potrzebne konsumentom do tego, by poczuli, że mają wszystko pod kontrolą.

Poczucie zagubienia i niepewności finansowej wywołane i spotęgowane przez pandemię sprawia, że konsumenci bardziej odczuwają potrzebę kontroli. Jednocześnie zalew nierzetelnych informacji i fake newsów powoduje stan dezinformacji i sprawia, że konsumentom trudniej weryfikować otaczające ich komunikaty, aby móc podejmować świadome decyzje. Dlatego konsumenci potrzebują jasności, przejrzystości, elastyczności i szerokiego wyboru opcji, aby móc podejmować decyzje, które będą odpowiadać na ich indywidualne i zmienne potrzeby, a także na zmieniające się okoliczności. Konsumenci nie tylko chcą wiedzieć więcej na temat składu produktu – co zawiera, czego nie zawiera i dlaczego – ale również chcą dostać informację na temat jego skuteczności i mieć pewność, że produkt dostarczy tego, co obiecuje.

Poczucie niepewności będzie nadal czynnikiem napędzającym u konsumentów potrzebę odzyskania kontroli. Wyzwaniem pozostanie zalew nieprawdziwych informacji, przy czym oprogramowanie i technologia tworzące dezinformację będą coraz bardziej zaawansowane (np. fałszywe filmy wideo tworzone przez boty, tzw. deepfake), potęgując brak zaufania i utrudniając weryfikację faktów, a jednocześnie sprawiając, że taka weryfikacja będzie coraz ważniejsza. Marki będą musiały włożyć więcej wysiłku w dostarczenie konsumentom rzetelnych informacji oraz znalezienie równowagi pomiędzy cenzurą a autentycznością.

Wyścig o najszybszą dostawę towaru do odbiorcy będzie ewoluował w stronę większej elastyczności, dając konsumentowi więcej kontroli nad tym, kiedy pojawi się dany produkt oraz dopasowując dostawę do harmonogramu i konkretnych potrzeb konsumenta. Pragnienie poznania przez konsumentów potencjalnych rezultatów będzie przejawiać się w rozwoju technologii predykcyjnych, które pomogą przewidywać niepożądane skutki.

Przewidywanie chorób, określanie prawdopodobnej daty śmierci czy obliczanie szans powodzenia romantycznej relacji przy użyciu profilu zgodności – technologia predykcyjna będzie ewoluować, aby dać konsumentom możliwość spokojnego planowania. W budowie domów i budynków użyteczności publicznej coraz częściej będą stosowane materiały zapobiegające powodziom i huraganom, nastąpi również wzrost zainteresowania mieszkaniami podziemnymi zapewniającymi większe bezpieczeństwo przed działaniem żywiołów. Zaawansowane algorytmy będą monitorować nastroje i osobowości konsumentów, aby dokładnie określić prawdopodobieństwo, że spodoba im się konkretna restauracja lub cel podróży.

Mintel wskazuje trendy: Czerpanie przyjemności

Po trudnym doświadczeniu lockdownu konsumenci chętnie wychodzą z zacisza domowego – chcą się bawić i z entuzjazmem podchodzą do nowych doświadczeń, zarówno w wirtualnym, jak i „prawdziwym”, fizycznym świecie.

Konsumenci są złaknieni zabawy, bo pandemia i inne lokalne lub globalne kryzysy – polityczne czy związane z klimatem – budzą niepokój i są dla nich źródłem stresu. Po kolejnych falach pandemii wiele osób może odczuwać coś w rodzaju „poczucia winy ocalałego”, w wyniku czego konsumenci dają sobie przyzwolenie na odczuwanie tak bardzo potrzebnej radości i szczęścia. Technologia cyfrowa stała się powszechnym sposobem szukania i przeżywania rozrywki, przy czym konsumenci poszukują rozrywki i zabawy we wszystkich aspektach życia. Na nowo doceniają, że radość można odnaleźć w codziennych rzeczach i chcą cieszyć się chwilą.

Konsumenci będą poszukiwać radości i przyjemności we wszystkich aspektach swojego życia, aby uciec od zmartwień i nudy dnia codziennego. Stres spowodowany przez pandemię nie musi być już dla konsumentów motorem poszukiwania zabawy i eskapizmu, jednak niepokój związany ze stanem środowiska naturalnego będzie się pogłębiał.

Coraz bardziej intensywny styl życia będzie również wywierał presję na konsumentów. Wzrośnie rola grywalizacji, przy czym śmiech i zabawa będą miały coraz większe znaczenie dla sposobu, w jaki odpoczywamy, uczymy się i dbamy o zdrowie. Interakcje marek z konsumentem – kampanie, aplikacje i transakcje – będą oparte na elementach grywalizacji. Jednocześnie robienie zakupów w sklepach detalicznych będzie w mniejszym stopniu koncentrować się na kupowaniu produktu, za to w większym stopniu na angażowaniu się w użycie produktu i wykorzystywaniu go do zabawy przez konsumenta. Konsumenci nie będą już oczekiwać tego, że marki sprzedadzą im konkretną rzecz, ale raczej tego, że zaoferują im poczucie radości. Jednocześnie można się spodziewać sprzeciwu części konsumentów wobec grywalizacji i natychmiastowej gratyfikacji, jaką ta oferuje, a także wobec wszechobecnej rozrywce cyfrowej. Ta tendencja będzie się nasilać w miarę przyjmowania przez konsumentów coraz bardziej świadomej postawy wobec przyjemności i rozrywki, często szukając szczęścia raczej wewnątrz siebie niż na zewnątrz.

Etyka w praktyce

Chociaż wiele marek zabiera głos w kontrowersyjnych kwestiach konsumenci chcą widzieć mierzalne postępy w osiąganiu przez marki deklarowanych celów.

Oczekiwania ze strony konsumentów w kwestii etyki oraz zapotrzebowanie w tej dziedzinie przechodzi stopniową ewolucję. Konsumenci chcą już nie tylko tego, aby marki „były etyczne”, ale żądają wymiernych, transparentnych i konsekwentnych działań od marek, które decydują się wspierać. Marki muszą upewnić się, że etyczne praktyki są nie tyle dodatkiem, co stałym elementem ich modelu biznesowego i długofalowej strategii.

Nawet stuprocentowa transparentność nie da gwarancji, że konsumenci zrozumieją, jaki wpływ wywiera dana marka, jakie są skutki wyboru danej marki i czy marka robi postępy w realizacji deklarowanych obietnic. diatego tak ważne jest stosowanie wskaźników, za pomocą których można precyzyjnie zmierzyć problemy, które marka próbuje rozwiązać. Jeżeli firma nie mierzy w odpowiedni sposób tego, co próbuje naprawić lub zmienić, trudno będzie określić, czy nastąpił postęp, nie mówiąc już o komunikowaniu tej informacji w sposób zrozumiały dla konsumentów.

Analiza wskaźników zmusza również firmy do ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania, a odpowiedzialność jest właśnie tym, czego ostatecznie oczekują konsumenci. Istnieje również potencjał do dalszej standaryzacji etycznych zachowań w całej branży, np. przez stosowanie logo Sprawiedliwego Handlu (Fairtrade), co ułatwi konsumentom podejmowanie etycznych decyzji zakupowych.

Kwestia klimatu

Konsumenci oczekują od marek nie tylko pomocy w ograniczaniu niekorzystnego wpływu na środowisko, ale także zapewnienia, że ich praktyki nie przyczyniają się do

pogorszenia i tak już złej sytuacji. Firmy, które nie zmienią się w sposób proaktywny w obliczu kryzysu klimatycznego, będą zmuszone do zmiany z powodu jego skutków.