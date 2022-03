Trendy i wyzwania transformacji cyfrowej branży FMCG - relacja

W dniu 29 marca odbył się webinar organizowany przez firmę BPX pt. "Trendy i wyzwania transformacji cyfrowej branży FMCG". Rozmawialiśmy z Anną Saczuk, Wiceprezes BPX S.A., które mówiła o wyzwaniach i znaczeniu inwestycji w nowoczesne systemy IT. Zapraszamy do zapoznania się z zapisem rozmowy

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 30-03-2022, 15:44

Trendy i wyzwania transformacji cyfrowej branży FMCG

Co jest dla Pani najważniejsze w konsultingu i w jaki sposób pracują Państwo z klientami?



Anna Saczuk: Wg mnie poza technologią, na której dziś wszystko się opiera, najważniejszy jest zgrany zespół – czyli ludzie, z którymi pracuję na co dzień, dostarczanie wartości klientowi oraz praca, dzięki której ulepszamy procesy i pomagamy w transformacji cyfrowej. - una s w pracy komputer jest tylko narzędziem. Najważniejsza jest wiedza, doświadczenie i to co ludzie mają w głowach – to przekłada się na sukces projektów i zadowolenie klientów.

Cena przekłada się na jakość

Dlaczego wg Pani liderzy sektora FMCG tak chętnie wybierają rozwiązania, jakie oferuje system SAP?



Anna Saczuk: System SAP jest systemem jednym z wielu dostępnych na rynku i firmy mają spore możliwości wyboru. Wszystko zależy czego oczekują firmy, jakie maja plany, jaki budżet. Jest jednak kilka elementów, które przemawiają za SAP. Przede wszystkim to kontrola. Wiele osób narzeka, że system SAP jest nieintuicyjny, zbyt skomplikowany. Z drugiej strony, dzięki temu system SAP umożliwia dużą kontrolę dla zarządów, dla osób zarządzających budżetami itd. Kontrola jest kluczowa dla dobrego zarządzania.

Drugą sprawą jest elastyczność rozumiana jako dostosowanie do potrzeb klienta. Jeśli firma rozumie swoje potrzeby, to można wielokrotnie zmieniać procesy, nie ma sztywnych zasad i norm, których nie można by dostosować do każdej firmy. SAP działa w firmach chyba wszystkich branż. Ta elastyczność, to naprawdę silna strona systemu SAP.

Również integracja jest plusem tego systemu. Coraz więcej firm rozumie, że potrzeba systemu, który pomaga zarządzać. Boom na systemy ERP już minął. Teraz firmy, które przeszły wdrożenie systemu, szukają narządzie zarządzania i integracji. SAP jest systemem otwartym i pozwala na szeroką integracje.

Moim zdaniem SAP jest najlepszy w swojej klasie i jest wiodący na świecie. Często sama informacja o zamiarze wdrożenia systemu SAP wpływa na wzrost wartości firmy. System SAP jest dosyć drogim systemem, ale za tym idzie jakość.

Zmiany to nieodłączny element życia

Jakie wyzwania transformacji cyfrowej stoją przed firmami w czasie intensywnie zmieniającej się rzeczywistości jak pandemia czy sytuacja geopolityczna. Z czym będą zmagać się firmy w najbliższych miesiącach?



Anna Saczuk: Zmiany to nieodłączny element naszego życia i codzienności. Myli się ktoś, kto liczy na stabilność. Powtarzam, że nie ma stabilnego projektu, że zawsze wszystko idzie według pierwotnego planu. Obecna sytuacja nie jest łatwa, natomiast to nie pierwszy raz, kiedy trzeba podejmować trudne decyzje. Niepewność jest pierwszym wyzwaniem dla każdej firmy. Szybkość transformacji cyfrowej nie pozwala wszystkiego zaplanować. Wraz z niepewnością towarzyszy nam brak decyzyjności. Spotykamy się z tym w naszej pracy. Przed pandemią mieliśmy kilka zaplanowanych projektów, natomiast wraz z pandemią, zaczęła się niepewność. Podejmowanie decyzji stało się czynnikiem przetrwania części firm. Niektóre firmy potrafiły w przeciągu miesiąca podjąć decyzje i to zaważyło na plus dla tej firmy. W innej firmie do dziś borykamy się z brakiem decyzji.

Trzeba podchodzić według priorytetów – co jest ważne, co chcemy osiągnąć, jakie mamy priorytety.

Moim zdaniem największym wyzwaniem będzie zmiana łańcucha dostaw. Firmy się zastanawiają jak muszę się zmienić, co muszą zmienić, aby nadal móc sprzedawać. Muszą sobie odpowiedzieć skąd wziąć produkty, komponenty, składniki, aby móc produkować i funkcjonować na rynku.

Nasilają się problemy z dostępnością zasobów, zmienia się także branża IT. Wiele zależy od konkretnej firmy – na jakim etapie cyklu życia i rozwoju znajduje się obecnie. Trzeba przeanalizować koszty, trzeba odpowiedzieć sobie czy będziemy w stanie zoptymalizować koszty, a temu pomaga IT.

Gdzie firma ma być za kilka lat?

W jaki sposób firmy z branży dóbr konsumpcyjnych wykorzystują nowe technologie, aby sprostać wymaganiom w zakresie automatyzacji procesów logistycznych, realizacji zamówień i poprawić wyniki?



Anna Saczuk: Wiele zależy od danej firmy i jej etapu rozwoju. Jeśli firma rozumie, że inwestowanie w IT to nie jest wyrzucanie pieniędzy, ale inwestycja, która przynosi wymierne zyski. Posiadanie systemu SAP to dopiero początek. Teraz trzeba iść dalej, należy zastanowić się nad optymalizacją kosztów, procesu zakupowego i sprzedażowego. To wszystko trzeba przeanalizować.

Przed polskim i firmami stoją nieco inne wyzwania jeszcze. Wiele firm patrzy na wdrożenie SAP przez pryzmat ceny. To błąd. Trzeba się zastanowić, czy firma wdrożeniowa pomoże mi zanalizować koszty. My robimy dużo wdrożeń związanych z integracją. Ta integracja to kierunek, w którym firmy powinny iść. Za tym idzie automatyzacja. Na firmę trzeba patrzeć holistyczne – odpowiedzieć sobie, gdzie firma ma być za parę lat.

Organizacje z sektora spożywczego coraz bardziej dążą do zrozumienia, co, w jaki sposób, gdzie i kiedy klienci kupują ich produkty. Czy rozwiązania SAP dają możliwość proponowania inteligentnych opcji cenowych i promocyjnych?



Anna Saczuk: Analiza sprzedaży tylko z punktu widzenia tylko SAP już obecnie nie wystarcza. Koszty związane ze sprzedażą, z promocjami, marketingiem są obecnie jednymi z najważniejszych kosztów i bez właściwej analizy są często wyrzuconymi w błoto. Działy marketingu często mają swoją wizję i strategię, ale wiele firm nie odpowiada potem sobie jak to realnie wpłynęło na całościowe koszty firmy. Są narządzie podpowiadające jak ustalać rabaty, ceny, promocje. Jak wspomniałam, obecnie dużo projektów to projekty integracyjne. Jeśli jakakolwiek firma stoi przed wyborem narzędzi to dobrze, ale musi pamiętać, że systemu muszą być zintegrowane. Inaczej poszczególne narzędzia będą tylko elementem, a nie systemem. Nie planowane promocje rozmywają się.

Inwestycje w rozwiązania chmurowe

Jakie są trendy jeśli chodzi o technologię ERP i SAP?

Anna Saczuk: Nie dziwne będzie jak padnie słowo HANA. Obecnie firma SAP skupia się na rozwiązaniach chmurowych. To jest kierunek rozwoju firmy. Drugi element to elastyczność – firmy dostrzegają, że muszą się dostosowywać do rynku, do zmian. Kolejnym ważnym elementem jest znajomość biznesu – nie odrywanie elementów biznesowych od IT. Mamy zasadę, że konsultanci nasi to nie są tylko konsultanci IT. Są szkoleni, aby mogli doradzić klientowi, aby mogli wskazać gdzie jest problem, gdzie coś nie działa. Pomagamy zrozumieć co jest kluczowym elementem. Uważam, że minął czas firm IT, które tylko sprzedają. My staramy się pomoc w czym tkwi problem i znajdujemy jego rozwiązanie.

SAP ogłosiła, że od 2027 roku przestanie wspierać poprzednią wersję systemu SAP ECC. Co to oznacza dla firm, które teraz korzystają ze starszej wersji oprogramowania?

Anna Saczuk: To może oznaczać naprawdę wiele. Trzeba odpowiedzieć sobie gdzie w rozwoju znajduje się dana firma. To że SAP nie będzie wspierać obecnego systemu, to nie oznacza, że on nagle przestanie działać. Trzeba odpowiedzieć sobie co dalej, jaki system nowy wybrać, czy jeszcze się wstrzymać. Przejście na HANE nie oznacza, że trzeba to ronić natychmiast, lepiej jest najpierw wdrożyć odpowiednie procesy, a później zrealizować samo wdrożenie.

Dostosowane rozwiązania

Jakie rozwiązania dedykowane branży spożywczej realizuje BPX?

Anna Saczuk: Skupie się na polskim rynku. Każda firma wie, w jakim otoczeniu działamy w Polsce, każdy wie jak częste mamy zmiany prawne. Jako BPX staramy się zarządzać produktami które oferujemy. Dostarczamy klientom narzędzia, które pozwalają zintegrować z innymi narzędziami chociażby dostarczanymi przez polski rząd. Kolejnym elementem jest integracja i automatyzacja jest ważnym elementem działalności przedsiębiorstwa. Mamy narzędzia do zarządzania finansowani, płatnościami czy wyciągami bankowymi. Oferujmy narządzie banking excellence, które w tym pomaga i automatyzuje ten obszar.

Jakie ciekawe projekty realizowali Państwo dla firm z sektora spożywczego – czy na polskim rynku skala innowacji i inwestycji w technologię jest tak duża, jak u zagranicznych graczy?

Anna Saczuk: Niestety polskie firmy mają mniejszą skalę innowacji niż firmy z zachodu. Nie oznacza, także jesteśmy daleko w tyle, ale te nakłady są mniejsze. Niedawno realizowaliśmy wdrożenie projektu Uber-like dla transportu drogowego i kolejowego dla jednej z największych firm FMCG na świecie. Projekt trwał 57 tygodni. Celem było ujednolicenie procesów, co pozwoliło obniżyć koszty. Początek wdrożenia był w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. To był jeden z większych sukcesów. Nie jest to narzędzie SAP-owe, ale związane z integracją o której ciągle mówię.