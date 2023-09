Biznes i technologie

Trudniej zwolnić pracownika. Wady i zalety zmian w Prawie Pracy

Autor: PS

Data: 29-09-2023, 17:35

Zmiany w Prawie Pracy weszły w życie 22 września i budzą kontrowersje wśród pracodawców. Pozytywne jest to, że lepiej chronieni są pracownicy, którzy są w czasie okresu ochronnego lub np. w czasie choroby przewlekłej. Wada to ochrona pracowników, którzy mogą uchylać się od zwolnienia z pracy, gdy to zapadło z powodów merytorycznych.

Trudniej zwolnić pracownika. Wady i zalety zmian w Prawie Pracy; fot. shutterstock