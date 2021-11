Trwa Europejski Tydzień Redukcji Odpadów

W 2021 roku obchody Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów przypadają na okres od 20 do 28 listopada.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 22-11-2021, 16:14

Trwa Europejski Tydzień Redukcji Odpadów, fot. shutterstock

Trwa Europejski Tydzień Redukcji Odpadów

Europejski Tydzień Redukcji Odpadów (European Week for Waste Reduction – EWWR) to coroczna inicjatywa mająca na celu promowanie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z już wytworzonymi odpadami.

W Europie każdego roku wytwarza się miliardy ton odpadów. Niewłaściwie zagospodarowane odpady zanieczyszczają środowisko oraz przyczyniają się do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie – zmian klimatycznych.

Działania realizowane w ramach EWWR odnoszą się do zasady „3R” – reduce (redukuj), reuse (ponownie używaj), recycle (poddawaj recyklingowi), która stanowi jednej z filarów zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważona strategia na przyszłość

Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i recykling stają się coraz popularniejsze wśród przedsiębiorców oraz społeczeństwa. Ale wciąż daleko nam do celów Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Badania własne przeprowadzone przez Deloitte pokazują, że pomimo nowych regulacji i powszechnego obowiązku sortowania śmieci, niemal dwie trzecie odpadów wciąż trafia do frakcji zmieszanej, którą trudniej, a więc i drożej jest przetworzyć. Według uśrednionych danych, na pozostałą 1/3 składają się przede wszystkim odpady surowcowe (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania), które są najczęściej występującym rodzajem odpadów w Polsce w 2020 r., i stanowią ok. 13 proc. ogółu śmieci. Następne w kolejności są bioodpady (9 proc.), a kolejne – odpady wielkogabarytowe (6 proc.). Poza selektywnie zbieranymi frakcjami, zmieszane odpady opakowaniowe nadal stanowią 5 proc. całej masy odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

– Te dane pokazują, że przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia w obszarze gospodarowania odpadami. Nadzieję na przyspieszenie tych zmian daje coraz większa świadomość konsumentów, którzy nie tylko w wymiarze jednostkowym dbają o segregację odpadów, ale domagają się tego od instytucji i organizacji. W efekcie firmy muszą większą uwagę poświęcić stworzeniu odpowiedzialnej i zrównoważonej strategii na przyszłość, a ten trend będzie się tylko nasilał – mówi Julia Patorska, Partner Associate, zespół ds. zrównoważonego rozwoju i analiz ekonomicznych, Deloitte.

- Na całym świecie co roku wytwarzanych jest 78 mln ton plastiku. 35 proc. to śmieci wyrzucane na ulicę czy do lasu. 80 proc. materiałów, które obecnie znajdują się w morzach i oceanach to materiały pochodzenia lądowego. 40 proc. są to tzw. śmieci kontrolowane na składowiskach. Część jest spalana, część trafia do recyklingu. Tylko 3 proc. odpadów trafia do gospodarki obiegu zamkniętego - mówił Roman Post, VP, Head of Business Unit East Central Europe Tomra podczas debaty „Cyrkularny świat, cyrkularny biznes, cyrkularny handel” odbywającej się w trakcie Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

System kaucyjny może zacząć działać dopiero w 2024 roku?

Jednym z rozwiązań, które będzie pomocne w redukcji odpadów, jest system kaucyjny. Mimo, że przepisy wdrażające system kaucyjny w Polsce mają wejść w życie w 2022 roku, to na jego start trzeba będzie poczekać, bo jego utworzenie może zająć nawet jeszcze dwa lata.

- Samo utworzenie systemu kaucyjnego wymaga czasu. Branża przedsiębiorców, która potencjalnie mogłaby, by być objęta systemem kaucyjnym szacuje, że utworzenie takiego systemu wymagać może nawet 24 miesięcy od dnia opublikowania przepisów ustawy - informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Resort dodał, że puste opakowanie będzie można zwrócić w punktach np. sklepach, które będą uczestniczyć w systemie kaucyjnym. W przypadku jednostek handlowych o powierzchni powyżej 100 m kw. udział w systemie będzie obowiązkowy, w związku z czym w takich sklepach nie powinno być problemu ze zwrotem opakowań.

A co w przypadku sklepów o mniejszej powierzchni? W tym przypadku ich udział w systemie będzie dobrowolny. Resort wyjaśnił, że takie sklepy będą zobowiązane pobrać kaucję, jednak ze względu na swoją powierzchnię nie będą obowiązane do odbierania pustych opakowań od konsumentów.