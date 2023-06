Biznes i technologie

Trwa nabór do 11. edycji programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska

Autor: PAP

Data: 02-06-2023, 16:11

Do 11 czerwca potrwa nabór do 11. edycji regionalnego programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska adresowanego do młodych przedsiębiorstw o innowacyjnym profilu działalności. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków UE. Dotychczas wzięły w nim udział 72 firmy.