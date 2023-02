Z powodu protestu środowisk rolniczych przed przejściem granicznym w Dorohusku (Lubelskie) ruch pojazdów ciężarowych między Polską a Ukrainą jest całkowicie zablokowany w obu kierunkach - podała w piątek rano nadkom. Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Rolnicy nadal protestują przed przejściem granicznym z Ukrainą. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Protest rolników przed przejściem granicznym z Ukrainą

Nadkom. Siemieniuk poinformowała PAP, że na wjazd z Ukrainy do Polski w Dorohusku w piątek rano oczekuje ok. 390 samochodów ciężarowych, z czego większość stoi w kolejce do odprawy weterynaryjnej.

Jak dodała, w trakcie nocnej zmiany na wjeździe do Polski odprawiono pięć pojazdów. Podała, że szacunkowy czas oczekiwania dla transportów wymagających kontroli weterynaryjnej wynosi 13 godzin, a dla pozostałych pojazdów - dwie godziny. "Zakładając, że one byłyby teraz odprawiane. Czasy oczekiwania znacznie się wydłużą, jeśli się będzie wydłużała blokada"- wyjaśniła.

Na wyjeździe z Polski na Ukrainę jeszcze w czwartek po południu i wieczorem protestujący przepuszczali ciężarówki, dlatego w ciągu ostatniej zmiany na przejściu granicznym odprawiono 95 ciężarówek. Natomiast w nocy - podała Siemieniuk - protestujący powrócili do blokowania wyjazdu.

"W piątek rano przed przejściem stoi 800 ciężarówek, szacunkowy czas oczekiwania to 36 godzin" - podała Siemieniuk.

"Wywóz i przywóz przez przejście w Dorohusku jest całkowicie zablokowany poza autokarami kursowymi" - powiedziała.

Kom. Ewa Czyż z KMP w Chełmie powiedziała PAP, że kolejka ciężarówek sięga za Chełm do miejscowości Janów.

Jak podała, protest przebiega spokojnie. "Policjanci są na miejscu. Nie podejmowaliśmy interwencji" - podała.

Protest rozpoczął się 16 lutego

W czwartek o godz. 10 przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 - prowadzącej do przejścia granicznego w Dorohusku - z drogą wojewódzką nr 816 rozpoczął się protest środowisk rolniczych. Manifestacja została zgłoszona przez organizatorów i zaplanowana do północy w piątek.

Na początku lutego podobne akcje środowiska rolnicze prowadziły na drogach do przejść granicznych w Dorohusku i Hrebennem. Jak podawali organizatorzy w mediach społecznościowych, w ten sposób protestowali przeciwko napływowi ukraińskiego zboża.